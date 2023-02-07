Приближающаяся весна напомнила об уборке снега с крыш

— В феврале начался снос снега со скатных кровель, — сообщил на аппаратном совещании начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. — Всего подлежат очистке 3,8 тыс многоквартирных домов. Количество очищенных кровель с суммарным нарастанием составило на сегодня 792 (20%), то есть динамика положительная.

Однако, если брать не количественные, а качественные показатели, то минувшая неделя ознаменовалась сразу несколькими «снежно-кровельными» несчастными случаями. Во-первых, по информации департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами, в Ленинском районе наледь с балкона обвалилась на человека.

— Поступила информация о падении наледи на женщину с балкона на 5-м этаже, — поясняет начальник департамента Сергей Куценко. — Женщина получила травму

Второй случай произошёл в Калининском районе в больничном городке 25-й медсанчасти: пострадали несколько рабочих, очищавших крышу детской поликлиники.

В настоящее время, по информации Следственного управления СК РФ по Новосибирской области проводится проверка по данному факту.

— Два работника упали с крыши здания и получили множественные телесные повреждения, после чего они были доставлены в медицинское учреждение, — сообщают в Следстивенном управлении. — Следователями проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ещё с начала зимнего сезона руководство города регулярно призывало хозяйствующие субъекты своевременно расчищать кровли для недопущения несчастных случаев. Позднее в мэрии заявили о взаимодействии с прокуратурой для привлечения к ответственности тех, кто своевременно не провёл данные работы.

Ранее редакция сообщала о том, какие ещё нарушения выявлены прокуратурой с началом снежного сезона.