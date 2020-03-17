Количество ДДУ в Новосибирской области снизилось в 1,5 раза

За два первых месяца 2020 года управлением Росреестра по Новосибирской области зарегистрировано 2,9 тысяч договоров участия в долевом строительстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Это самый низкий показатель в регионе за последние три года: в январе-феврале 2019 года было зарегистрировано 4,6 тысяч договоров, за аналогичный период 2018 года — 3,6 тысяч, — констатируют в Росреестре региона.

Отмечается, что количество зарегистрированных договоров участия в феврале 2020 года существенно не отличается от показателей января текущего года — 1431, но в сравнении с февралем 2019 года число зарегистрированных договоров снизилось в 2 раза.

Всего с сентября 2018 года в Новосибирской области зарегистрировано более тысячи договоров участия в долевом строительстве, предусматривающих обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счет эскроу, треть из них — 365 договоров — зарегистрировано только за два месяца 2020 года.

Фото: Gensa Gensa