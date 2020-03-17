Потребление электроэнергии в энергосистеме региона в феврале уменьшилось на 1,9 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области за февраль 2020 года составило 1508,7 млн кВт•ч, что на 1,9 % меньше объема потребления за февраль 2019 года, сообщили в пресс-службе филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири. Отмечается, что без учета дополнительного дня високосного 2020 года электропотребление в феврале 2020 года по сравнению с февралем прошлого года уменьшилось на 4,9 %.

Отмечается, что выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области за февраль текущего года составила 1236,4 млн кВт•ч, что на 4,5 % больше аналогичного показателя за 2019 год. При этом тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области за второй месяц 2020 года выработали 1140,5 млн кВт•ч электроэнергии, что на 3,7 % больше объема выработки ТЭС за февраль 2019 года. Выработка Новосибирской ГЭС за февраль составила 95,9 млн кВт•ч, увеличившись на 15,2 %.

Потребление электроэнергии за первые два месяца 2020 года в энергосистеме Новосибирской области составило 3119,8 что на 2,6 % меньше, чем за такой же период 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии уменьшилось на 4,1 %.

Выработка электроэнергии за два месяца 2020 года в энергосистеме Новосибирской области составила 2635 млн кВт•ч, что на 6,4 % больше аналогичного показателя прошлого года.

Потребность в электроэнергии энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. Прием электроэнергии по межсистемным и межгосударственным линиям электропередачи за февраль 2020 года составил 272,3 млн кВт•ч. Всего с начала года суммарный переток электроэнергии в Новосибирскую энергосистему составил 484,8 млн кВт•ч.

— Снижение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в феврале 2020 года обусловлено более высокой температурой воздуха (среднемесячная температура в феврале 2019 года на 8,3 °С выше температуры февраля прошлого года), увеличение выработки Новосибирской ГЭС в феврале 2020 связано с большим расходом воды через гидроагрегаты при большей приточности воды в Новосибирское водохранилище по сравнению с февралем 2019 года, — пояснил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода.

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