В 2019 году в регионе насчитывалось 5,5 тысяч малых предприятий

За 2019 год на долю малых предприятий приходилось 19,7% оборота всех организаций региона, в том числе 18,2% объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 14,1% средней численности работников списочного состава, 8,4% общего объема инвестиций в основной капитал, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, число малых предприятий (без микропредприятий) составило 5,5 тысячи, из них одна треть сосредоточена в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, 15% – в обрабатывающих производствах, 11,4% – в строительстве.

Что касается списочного состава (без внешних совместителей), то на малых предприятиях в 2019 году была задействована 131 тысяча человек. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника составила 31032 рубля, что на 19,1% ниже среднеобластного уровня.

Оборот малых предприятий сложился в размере 610,8 млрд. рублей, организациями оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов обеспечено более половины оборота – 56%; обрабатывающие производства также внесли существенный вклад – 15,7%.

Отмечается, что на развитие экономики и социальной сферы области малыми предприятиями было направлено 20,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств).

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