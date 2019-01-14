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ВТБ увеличил рефинансирование кредитов в 1,5 раза

  • 14/01/2019, 13:10
Общая сумма выдачи за 11 месяцев 2018 года превысила 240 млрд рублей.

За 11 месяцев 2018 г. более 500 тысяч человек перевели свои кредиты в ВТБ в рамках программы рефинансирования займов сторонних банков. Общая сумма выдачи за этот период превысила 240 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. эти показатели выросли в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Доля займов в рамках рефинансирования в общем портфеле кредитов наличными на 1 декабря 2018 г. составила около 30%. Регионами-лидерами являются Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, республика Татарстан и Иркутская область.

В настоящий момент программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 10,9% годовых. Она позволяет объединить любые кредиты других банков в один — как залоговые, так и беззалоговые, погашать долг одним комфортным платежом, снизить ежемесячный платеж и получить дополнительные денежные средства — до 5 млн рублей без поручительства третьих лиц.

По статистике, средний возраст клиентов, обращающихся за рефинансированием, составляет около 35 лет. Это заемщик с высшим образованием, состоящий в браке. Его доход – от 40 до 100 тысяч рублей в Москве, и от 30 до 70 тысяч – в других регионах.

— Мы отмечаем, что интерес клиентов к программе рефинансирования сохраняется. Основным фактором является низкая ставка, которая позволяет клиенту сэкономить на платеже или обслуживании кредита. Это делает особо популярным рефинансирование для снятия обременения с недвижимости у ипотечных заемщиков, а также залога с автомобиля для экономии на полисе КАСКО, — отметил начальник управления кредитных продуктов, вице-президент ПАО «Банк ВТБ» Дмитрий Поляков.

Рефинансирование предлагается для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.

Фото: пресс-служба банка

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