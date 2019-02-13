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Количество кулинарий в Новосибирске выросло в три раза

2ГИС изучил бизнес регионов.
  • 13/02/2019, 12:01
Количество кулинарий в Новосибирске выросло в три раза

2ГИС изучил, как за год изменился российский бизнес — какие сферы набирали обороты, а какие были на спаде. В 2018 году активно развивалась доставка интернет-покупок, «салоны красоты» для автомобилей одержали победу над автомойками, а лешмейкеры и бровисты стали самыми востребованными мастерами в индустрии красоты. Самое большое сокращение в миллионниках показали точки продаж стационарных телефонов, фотостудии и ателье, где вяжут на заказ.

За год в городах-миллионниках число организаций выросло на 4% и достигло 1,3 млн. Лидерами по приросту стали Уфа (6%), Москва (5%) и Ростов-на-Дону (5%). Положительная динамика в Казани, Челябинске, Волгограде, Красноярске, Новосибирске, Омске, Перми и Нижнем Новгороде.

В Краснодаре число организаций за год выросло незначительно (0,1%), а в Самаре и Екатеринбурге сократилось — на 0,3% и 0,5% соответственно.

— Причиной прироста может быть не только открытие новых точек. Иногда действующие компании добавляют новые услуги или отказываются от старых. Например, медицинские центры получают лицензии на комплексное ведение беременности, а магазины убирают из ассортимента стационарные телефоны. Это влияет на количество предложений на рынке поэтому тоже учитывается в исследовании, — уточнили в 2ГИС.

Самым активно растущим бизнесом в Новосибирске стали кулинарии — число точек выросло в три раза. Мест, где можно напечатать фотографию на футболке, стало в два раза больше. Двукратный рост и у служб аварийных комиссаров, и точек продажи солнцезащитных очков.

Более чем на треть сократилось число вязальных ателье, мотошкол и магазинов, торгующих телефонами. Стало меньше магазинов фототоваров и антиквариата — в каждой из этих сфер с карты исчезла каждая пятая точка.

Фото: pixabay.com, автор- Daria-Yakovleva

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