Промышленники предлагают переработать закон о банкротстве предприятий

Экс-гендиректор и совладелец ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», член совета Новосибирской городской Торгово-промышленной палаты (НГТПП) Александр Дугельный поднял на заседании Совета по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области тему о необходимости пересмотра закона о банкротстве. Как заявил Дугельный, все нюансы этого нормативного акта он испытал на себе за последние 9 лет.

— Эту тему мы обсуждали в начале декабря 2018 года в Торгово-промышленной палате. Есть несколько предприятий, которые оказались в неустойчивом финансовом положении. А дальше процесс развивается по закону, где путь только в одну сторону. Вторая стадия — мирового соглашения: финансовое оздоровление с получением гарантий банка — не работает. Ни один банк не будет создавать под такого клиента резервы, то есть закон о банкротстве в полной мере не действует, — констатировал Дугельный.

Он предложил минпрому и департаменту промышленности мэрии Новосибирска на региональном уровне подумать о поддержке наиболее значимых предприятий.

— Например, ОАО «Сибэлектротерм» в прошлом году еще работал, а в январе этого года уже нет. Предприятие, которое может выпускать продукции на 10 млрд рублей в год, работать на экспорт, остановлено. Нельзя ли попросить губернатора обратиться к ПАО «Северсталь», предприятиям металлургической отрасли, чтобы сформировать заказ и сохранить завод. Пока людей еще можно собрать. В противном случае нашим предприятиям придется покупать эту продукцию в Китае, — пояснил он.

Александр Дугельный считает, что сейчас необходимо выходить с законодательной инициативой о корректировке федерального закона о банкротстве, чтобы стадия банкротства была защитительной, а не разоряющей для предприятия. Подобный механизм государство уже разработало для банков и вкладывает в фонд бюджетные деньги, предпочитая сохранить актив, развить его и вернуть деньги через продажу.

— Почему банки лучше всех и их нужно сохранять? Почему эту методику нельзя переложить на промышленность? Проще сохранить действующие предприятия, чем создавать новые, к которым нужно тянуть инфраструктуру, — говорит Дугельный.

Гендиректор ОАО «Сиблитмаш» Анатолий Масалов заявил, что доля промышленности в ВРП области сокращается. И это не бьется с цифрами о росте эффективности работы промышленного сектора, о котором говорят представители минпрома и НГТПП.

— Спасти оставшиеся предприятия — это задача минпромторга и нового молодого министра (Андрей Гончаров. — Ред.). Если не будет дальше развиваться в Новосибирске машиностроение и металлообработка, и на это не обратим серьезное внимание, мы получим то же самое, что и в конце 80-х годов прошлого века, когда в магазинах были пустые полки, — заявил Масалов.

Президент НГТПП Юрий Бернадский отметил, что в Новосибирске господдержку по всем программам в 2018 году получили около 60 проектов на совокупную сумму около 10 млрд рублей. При этом в регионе работают более 10 тысяч предприятий.

— Для того чтобы нарастить объем производства и создать условия для развития предприятий, нужно сформировать стимулы, тогда они смогут выдернуть из оборота собственные средства и вложить их в развитие. Для этого необходимо принимать закон об инвестиционном вычете. Это одна из задач, которую мы ставим перед собой на 2019 год, — пояснил он.

Бернадский рассказал, что НГТПП провела опрос среди промышленных предприятий Новосибирска. Половина из них готова использовать льготу на инвествложения. Однако 50% опрошенных считают, что более целесообразно использовать амортизационные отчисления.

— В прошлом году нам не удалось внести этот законопроект в Заксобрание. В этом году закон о льготе на инвествложения нужно принимать максимально быстро, причем ориентироваться на самый широкий круг участников, — добавил Юрия Бернадский. — Мы считаем, что рост инвестиций, полученных за счет этой льготы, будет способствовать формированию новой налоговой базы в перспективе.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка уточнил, что для рассмотрения этого законопроекта необходимо дать пояснения минфину о его бюджетной эффективности и возможных потерях для бюджета при введении этой льготы, чтобы более ответственно принимать решение. Он также отметил, что нужно детально проработать предложения о корректировке закона о банкротстве, прежде чем оформлять их в законодательную инициативу.

По данным НТПП, объем инвестиций по итогам 2018 года составляет чуть более 15,7% ВРП Новосибирской области, к 2030 году регион должен увеличить этот показатель до 25%. Для этого в год необходимо наращивать объем инвестиций в экономику на 25 млрд рублей.

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