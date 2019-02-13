Сибирские ученые помогают селам искать воду

С помощью метода электротомографии сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН могут с высокой точностью определить, где именно бурить водозаборную скважину. В рамках гранта РФФИ ученые собираются усовершенствовать эти подходы, сообщили в пресс-службе университета.

Научный сотрудник лаборатории электромагнитных полей ИНГГ СО РАН Алексей Фаге отметил, что имеющееся оборудование помогает ученым «увидеть» воду на глубине до 160 метров. Кроме того, потенциально, методика позволяет дифференцировать воду по минерализации. Это очень важно, поскольку на западе Новосибирской области водоносные горизонты часто бывают очень засоленными, и в скважины может поступать почти такая вода, как в лечебном источнике. В рамках гранта РФФИ ученые улучшают свои методы, и смогут выделять участки залегания пресных вод с большей точностью.

Работа над одним объектом занимает максимум 3-4 дня – от момента съемки показаний до сдачи отчета. Таким образом, сотрудники ИНГГ СО РАН могут находить места для как минимум 30 скважин в год.

— Наша методика достаточно гибкая, и ее можно применять не только в Новосибирской области, но и в других регионах, — говорит Алексей Фаге. Для работы нам необходимо знать, прежде всего, геологию — специфику водоносных горизонтов и глубины, чтобы проводить измерения. Мы уже успешно опробовали наш метод в Иркутской области.

Ученый подчеркнул, что в восточной части Новосибирской области в основном встречаются водоносные горизонты относительно неглубокого залегания – максимум 200 метров. Однако на западе региона они достигают значительно большей глубины – в несколько сотен метров и даже в километр. Многие скважины там были пробурены еще в советское время и сейчас выходят из строя одна за другой.

— Селу с населением в 200 человек никто не даст 30 млн рублей, чтобы еще раз бурить такую скважину, — отмечает Алексей Фаге. — Выход – использовать неглубокие горизонты глубиной до 40-50 метров. На западе области они тоже есть, но их очень сложно найти, а наш метод помогает значительно облегчить эту задачу. Бурение неглубокой скважины обойдется лишь в миллион рублей – две таких выработки смогут обеспечить водой даже село средних размеров, а для небольших населенных пунктов хватит и одной.

Как утверждает Алексей Фаге, пока что представители поселковых администраций обращаются к специалистам в частном порядке.

— Участие ученых со своими наработками в программе бурения скважин, разработанной совместно с региональным правительством позволит максимально упростить все процедуры по проведению работ и повысит их эффективность, — уверены в ИНГГ СО РАН.

Фото: пресс-служба ИНГГ СО РАН