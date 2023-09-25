Количество мигрантов в Новосибирской области выросло на 9 тысяч человек

За 7 месяцев текущего года в Новосибирскую область приехали более 9 тысяч иностранцев. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Численность населения региона с января по май 2023 года увеличилась на 30 тысяч человек. Третью часть составили мигранты.

Отмечается, что более 4000 человек приехали из Таджикистана, 2,7 тысячи прибыли из Казахстана, 1,1 ― из Киргизии и 600 мигрантов ― из Узбекистана.

Напомним, что накануне полицейские провели очередной рейд на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Сотрудникам полиции удалось охватить более тысячи мигрантов, выявить 19 административных нарушений миграционного законодательства. За различные нарушения правил дорожного движения сотрудники привлекли к ответственности 13 граждан из стран ближнего зарубежья.

По административным делам в отношении 15 приезжих вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов, получивших гражданство, в Новосибирске приглашают служить по контракту.