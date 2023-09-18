Мигрантов, получивших гражданство, в Новосибирске приглашают служить по контракту

— Призывной комиссией Новосибирской области с 31 июля по 15 сентября проведено 4141 беседа с лицами, которые стоят на учете в органах внутренних дел. 151 лицо в настоящее время заключило контракты с Минобороны РФ и проходят воинскую службу, — сообщил на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области Кирилл Травин, заместитель начальника МВД региона.

Кроме того, он сообщил, что в регионе продолжается реализация мероприятий среди граждан, получивших гражданство РФ.

— Организовано взаимодействие с крупными работодателями. Совместно с представителями военного комиссариата проводим встречи, рассказываем о преференциях для лиц, получивших гражданство и заключивших контракт. Работа продолжается, — подчеркнул Травин.

По данным регионального ГУ МВД, за шесть месяцев 2023 года на территорию Новосибирской области въехали более 200 тысяч мигрантов, выехали — более 136 тысяч человек. На учет в миграционную службу с начала года поставлено более 106 тысяч иностранных граждан.

Отмечается, что 30% мигрантов приехали в Новосибирскую область из Таджикистана и Узбекистана, 10% — из Киргизии и Казахстана. С целью трудовой миграции на территорию региона прибыли порядка 40 тысяч иностранных граждан.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские компании готовы принимать на работу африканцев, арабов и вьетнамцев.