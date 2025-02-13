Количество мошеннических схем, связанных с фишингом, выросло в январе

По информации ВТБ, в январе зафиксировано увеличение мошеннических схем, связанных с фишингом и интернет-заработком, на 50% по сравнению с декабрем. Злоумышленники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства, маскируя вредоносные программы под легитимные приложения, чтобы похитить деньги россиян.

Фишинговые схемы стали более разнообразными. В январе клиенты нередко сталкивались с фальшивыми интернет-магазинами, рекламирующими товары по заманчивым ценам и отправляющими ложные номера заказов и контракты после совершения покупки. После оплаты мошенники прекращают связь, а сайт исчезает.

Существуют и схемы, связанные с оплатой доставки. Пользователь получает ссылку для оплаты через якобы официальные сервисы, после чего ввод данных карты приводит к краже средств. Также увеличилось количество случаев с автоматическими подписками, где при активации «бесплатного пробного доступа» начинается списание средств.

Что касается мошенничества с заработком, то количество фиктивных схем онлайн-заработка также возросло на 50%. Наиболее популярной является схема с ложными инвестициями, где обещают высокий доход, но после перевода средств доступ к платформе блокируется.

Новые схемы мошенничества связаны с продвижением товаров на маркетплейсах. Потерпевшему предлагают подработку, связанную с оставлением лайков, отзывов и бронированием гостиниц. После выполнения нескольких заданий мошенники требуют предоплату или предлагают приобрести «доступ к платформе», после чего исчезают.

В другом виде мошенничества жертве предлагают вакансию, но, чтобы приступить к работе, необходимо установить специальное приложение. На практике это оказывается скрытое вредоносное ПО, которое предоставляет злоумышленникам полный контроль над устройством и доступ к банковским данным.

Как уберечься от мошенников?