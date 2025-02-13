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Количество мошеннических схем, связанных с фишингом, выросло в январе

  • 13/02/2025, 13:50
Количество мошеннических схем, связанных с фишингом, выросло в январе
Злоумышленники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства, маскируя вредоносные программы под легитимные приложения

По информации ВТБ, в январе зафиксировано увеличение мошеннических схем, связанных с фишингом и интернет-заработком, на 50% по сравнению с декабрем. Злоумышленники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства, маскируя вредоносные программы под легитимные приложения, чтобы похитить деньги россиян.

Фишинговые схемы стали более разнообразными. В январе клиенты нередко сталкивались с фальшивыми интернет-магазинами, рекламирующими товары по заманчивым ценам и отправляющими ложные номера заказов и контракты после совершения покупки. После оплаты мошенники прекращают связь, а сайт исчезает.

Существуют и схемы, связанные с оплатой доставки. Пользователь получает ссылку для оплаты через якобы официальные сервисы, после чего ввод данных карты приводит к краже средств. Также увеличилось количество случаев с автоматическими подписками, где при активации «бесплатного пробного доступа» начинается списание средств.

Что касается мошенничества с заработком, то количество фиктивных схем онлайн-заработка также возросло на 50%. Наиболее популярной является схема с ложными инвестициями, где обещают высокий доход, но после перевода средств доступ к платформе блокируется.

Новые схемы мошенничества связаны с продвижением товаров на маркетплейсах. Потерпевшему предлагают подработку, связанную с оставлением лайков, отзывов и бронированием гостиниц. После выполнения нескольких заданий мошенники требуют предоплату или предлагают приобрести «доступ к платформе», после чего исчезают.

В другом виде мошенничества жертве предлагают вакансию, но, чтобы приступить к работе, необходимо установить специальное приложение. На практике это оказывается скрытое вредоносное ПО, которое предоставляет злоумышленникам полный контроль над устройством и доступ к банковским данным.

Как уберечься от мошенников?

  • Не вводите данные своей банковской карты на подозрительных сайтах; проверяйте URL и отзывы.
  • Не переходите по ссылкам в мессенджерах и на социальных платформах для оплаты товаров или услуг.
  • Будьте осторожны с предложениями о заработке, которые требуют предоплату или установку приложений.
  • Используйте антивирусные программы и избегайте установки приложений из ненадежных источников.
  • Перед переходом на ссылки всегда проверяйте их.
  • Подключите функцию определения номера, чтобы распознавать звонки мошенников и избегать общения с незнакомыми номерами.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : фишинг финансы ВТБ


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