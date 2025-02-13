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Новосибирская сеть «Аптека от склада 7» подала иск на самобанкротство

  • 13/02/2025, 14:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирская сеть «Аптека от склада 7» подала иск на самобанкротство
Долг компании составляет почти 2 млрд рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о самобанкротстве ООО «Аптека от склада 7». Размер обязательств — 1,9 млрд рублей.  Заявление пока не принято к производству.

В августе 2024 года иск о признании ООО «Аптека от склада 7» несостоятельным обращалась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17. Сумма исковых требований составляла 2,8 млн рублей. В октябре 2024 года дело было прекращено.

— Производство по делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Аптека от склада 7» прекратить в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, — говорится в определении суда.

Напомним, трудности с поставками препаратов в сети появились еще в июне 2023 года. Склады аптеки начали закрываться в регионах один за другим.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Аптека от склада 7» зарегистрировано в декабре 2014 года в Новосибирске с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Выручка за 2023 год — 231,1 млн руб. (-44%), чистый убыток — 73,8 млн руб ( в 2022 году чистая прибыль компании была на уровне 8 млн рублей). Совладельцами компании являются Андрей Годовалов и Николай Шаврин (по 50%). Оба владеют по 95 организаций. Директором значится Лидия Шаврина. Она возглавляет еще 43 компании, которые торгуют лекарственными средствами из Новосибирской, Пермской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областей и ХМАО.

В середине марта Арбитражный суд Пермского края признал индивидуального предпринимателя Андрея Годовалова банкротом, сумма задолженности превысила 4,27 млрд руб. Чуть позже заявление о банкротстве подал его деловой партнёр Николай Шаврин. Иск был удовлетворен.

По данным «2ГИС», на 13 февраля в Новосибирске работают 1562 аптеки., в том числе 120 филиалов у «Фармакопейки», 102 — у аптеки «Озерки», 61 — у «Аптеки Эконом», 55  — у «Максавит», 31 — у «Новосибирской аптечной сети», 10 — у «Белой аптеки».

Ранее редакция сообщала, что ООО «Аптека-Таймер», зарегистрированная в Новосибирске, также подала иск на самобанкротство из-за долга в 119 миллионов рублей.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : банкротство аптеки


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