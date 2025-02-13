Инвестор из Самары построит завод металлоконструкций под Новосибирском

ООО «Завод металлоконструкций «Аполло» заявило о планах построить завод в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области. Компания стала новым резидентом ПЛП, сообщили в региональной Корпорации развития.

Производственный комплекс площадью более 8 тыс.кв. метров планируется запустить в 2026 году. Оно обеспечит рабочими местами не менее 50 человек. Инвестиции в проект составят 500 млн рублей.

Согласно проекту, объем производства завода после выхода на полную проектную мощность в 2028 году составит порядка 12 тыс. тонн продукции в год, а налоговые отчисления — 37,5 млн рублей за тот же период.

Завод построят на участке в 2,7 гектара, расположенном на площадке «Б», рядом с такими предприятиями, как ЗКПД «Арматон» и «Сибалюкс». Отмечается, что к участку подведена необходимая инфраструктура, обеспечено теплоснабжение.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Завод металлоконструкций «Аполло» зарегистрировано в Самаре в 2012 году. Предприятие занимается изготовлением строительных металлоконструкций. Уставной капитал — 10 млн рублей. Владельцами компании являются Радик Сахапов (51%), Рамиль Саитов (24,5%), Владислав Лукьянец (24,5%). Генеральный директор —Андрей Ращупкин. Выручка предприятия в 2023 году составила 2,2 млрд руб. (+1%), чистая прибыль — 210 млн руб (в 2022 году — 358 млн рублей). Завод в Новосибирске станет четвертым производственным комплексом инвестора. Два действующих производства компании расположены в Самаре и Московской области. В процессе строительства — завод в Екатеринбурге.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году в Новосибирске ожидается запуск четырех крупных инвестпроектов. Совокупный объем частных инвестиций в проекты составляет более 34 млрд рублей.