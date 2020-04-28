Количество новостроек в Новосибирской области с использование эскроу-счетов растет

В настоящее время на территории Новосибирской области 25 застройщиков осуществляют строительство 45 домов по новым правилам — с использованием счетов эскроу, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

— Для сравнения в сентябре прошлого года за регистрацией договоров участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу обратились 12 застройщиков по 17 строящимся объектам недвижимости, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что первый договор участия в долевом строительстве с использованием счета эскроу в Новосибирске был зарегистрирован еще в сентябре 2018 года. По состоянию на апрель 2020 года уже зарегистрировано свыше 1600 договоров участия в долевом строительстве, предусматривающего обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счет эскроу, 650 из них зарегистрировано только за первые три месяца текущего года, что составляет более 70% от показателей всего 2019 года.

В случае с долевым строительством после осуществления государственной регистрации договора участия в долевом строительстве участник долевого строительства вносит денежные средства на счет эскроу, открытый в банке. Застройщик сможет получить данные денежные средства только после ввода объекта в эксплуатацию.

Уполномоченный банк в данном случае выступает как эскроу-агент — независимое третье лицо. Счета эскроу по строящимся в Новосибирске объектам открыты в 5 уполномоченных банках.

Счет эскроу — это банковский счет, на котором денежные средства юридического или физического лица блокируются до наступления определенных условий. Механизм внесения средств граждан на специализированные счета эскроу в уполномоченных банках введен с 1 июля 2018 года, но обязательным он стал с 1 июля 2019 года.

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