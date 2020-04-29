АО «РЭС»: главный приоритет качество электроснабжения

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области в АО «РЭС» в АО «РЭС» ежегодно реализуются мероприятия по выполнению инвестиционной и ремонтной программ.

На текущий момент на обслуживании АО «РЭС» находится: воздушных и кабельных линий общей протяжённостью более 58 тыс. км, подстанций и распределительных пунктов более 14,2 тыс. штук.

За 2019 год в рамках реализации этих программ акционерным обществом «Региональные электрические сети» введено в эксплуатацию более 340 км ЛЭП 0,4-10 кВ и 223 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ, отремонтировано 1586 км ЛЭП 0,4–110 кВ и более 1400 подстанций.

В текущем году АО «РЭС» в рамках инвестиционной программы планирует выполнить значительный объем мероприятий по реконструкции и строительству сетей 10-0,4 кВ в Новосибирске и районах области. Кроме того, в целях экономического и социального развития территорий Новосибирской области компания намеревается продолжить и завершить реконструкцию ряда ключевых центров питания (электрических подстанций 35/110 кВ).

В рамках ремонтной программы 2020 года помимо выполнения капитальных ремонтов объектов электросетевого хозяйства региона, Обществом реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования.

Примером успешной работы по повышению качества и надёжности электроснабжения может служить, выполненный персоналом Чистоозёрного РЭС филиала АО «РЭС» «Татарские электрические сети» в марте 2020 года комплекс работ в селе Новопокровка Чистоозерного района. Силами специалистов АО «РЭС» была построена новая воздушная линия 10 кВ протяженностью 200 м, установлена дополнительная подстанция КТПН 10/0,4 кВ, и проведены работы, позволившие повысить качество и надежность электроснабжения села. На 2020 год Чистоозёрным РЭС запланированы работы по капитальному ремонту еще 6 воздушных линий электропередачи.

В целом реализация подразделениями АО «РЭС» всех запланированных мероприятий в рамках инвестиционной и ремонтной программ, позволит повысить показатели надежности работы электроустановок и добиться снижения уровня аварийности, что положительно скажется на качестве электроснабжения потребителей региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании