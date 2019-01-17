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Центр ядерной медицины в Новосибирске планируют открыть в апреле

МИБС создает сеть Центров ядерной медицины в России — новосибирский станет третьим.
  • 17/01/2019, 15:39
Автор: Юлия Данилова
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Цена обследования в центре составит около 40 тысяч рублей. Не менее половины пациентов будет проходить обследование и лечение по полисам ОМС.

— Центр ядерной медицины в Новосибирске планируется сдать в конце первого квартала 2019 года. Сейчас здание уже построено, на площадке установлен циклотрон для производства радиофармпрепаратов (РФП), которые необходимы для проведения исследований на установке ПЭТ/КТ. Мощность циклотрона (30 тысяч доз в год) достаточна, чтобы обеспечить РФП как собственные исследования (6 тысяч в год), так и другие центры ядерной медицины МИБС, строящиеся в Томске и Барнауле, — сообщили в ответ на запрос InfoPro54 в пресс-службе инициатора проекта — Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС, Санкт-Петербург).

В пресс-службе подчеркнули, что позитронно-эмиссионный томограф, совмещенный с компьютерным томографом, которые планируется установить в Новосибирске, станет первой установкой подобного типа в регионе. Ближайшие размещены в Красноярске, Уфе Хабаровске и Екатеринбурге. В компании напомнили, что позитронно-эмиссионная томография позволяет выявлять самые маленькие злокачественные новообразования в любой части тела, что необходимо для постановки и уточнения диагноза при лечении онкологических заболеваний, а также в ходе лечения — для оценки его эффективности. ПЭТ\КТ также применяется в неврологии и кардиологии.

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— «Центр ядерной медицины МИБС-Новосибирск» будет состоять из двух отделений — диагностического и лечебного (радиохирургического). В лечебном проводится инсталляция радиохирургической установки «Гамма-нож» производства шведской компании Elekta, причем в Новосибирске установлена модель последнего поколения. В РФ на данный момент всего шесть «Гамма-ножей», в Новосибирске — седьмой, — говорится в ответе, полученном редакцией. — До сих пор подобные установки работали в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска. Врач, который будет проводить лечение на «Гамма-ноже» в Новосибирске, приобрел клинический опыт в Петербурге. В других региональных центрах МИБС «Гамма-нож» пока устанавливать не предполагается.

«Гамма-нож» — радиохирургическая установка для лучевого лечения доброкачественных и злокачественных опухолей, метастазов, сосудистых патологий, неврином, меланомы сосудистой сетчатки глаза, тремора при болезни Паркинсона.

— Лечение с его помощью безболезненное, нетравматичное, проводится амбулаторно, как правило, за один день. В перспективе предполагается оперировать 1 тысячу человек в год, — сообщает пресс-служба.

Совокупная расчетная мощность центра — до 10 тысяч пациентов ежегодно. В компании сообщают, что цена обследования в центре составит около 40 тысяч рублей. По расчетам инвестора, не менее половины пациентов будет проходить обследование по полисам ОМС. Лечение на «Гамма-ноже» стоит 198 тыс руб. 

МИБС создает сеть Центров ядерной медицины (с ПЭТ/КТ установками). Новосибирский будет третьим. Подобные объекты компания строит еще в нескольких городах Сибири и Центральной России.

Строительство новосибирского центра онкодиагностики планируют начать до конца года

Соглашение о строительстве Центра ядерной медицины было подписано в мае 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума между тогда еще врио губернатора Новосибирской области и Медицинским институтом им. С.М. Березина (МИБС).  Ранее сообщалось, что центр планируется сдать в начале 2019 года. Анонсированная площадь медорганизации — почти 4 тысячи кв. м, объем инвестиций — 1,3 млрд рублей в ценах мая 2018 года. В центре планируется разместить отделения диагностики, кабинет маммографии, блок помещений функциональной диагностики и ультразвуковых исследований, блок эндоскопии, отделение радионуклидной диагностики, отделение химиотерапии и амбулаторно-поликлинического приема с кабинетами врачей различного профиля.

Под реализацию проекта в Новосибирске в 2014 году был создан ООО «Центр Ядерной Медицины МИБС-Новосибирск». Его возглавляет Анна Беспалова, которая уже руководит центром МРТ-диагностики МИБС в Новосибирске. Как уточнили InfoPro54 в пресс-службе компании, она же будет курировать работу всего проекта в регионе. В целом в структуру МИБС сегодня входят 97 центров МРТ в 68 городах РФ, Украины и Армении: сеть центров ядерной медицины, онкологическая клиника полного цикла и единственный в стране центр протонной терапии. Ежедневно в этих центрах обследуется до 4 тысяч пациентов — до 17% всех МРТ-исследований в стране. По рекомендации ВОЗ и современным стандартам одна установка ПЭТ/КТ должна обслуживать миллион жителей, в России пока всего около 30 подобных установок.

Все медицинские учреждения строятся за счет финансовых средств Медицинского института имени С.М. Березина без использования государственных субсидий и дотаций.

Фото Сибирского окружного информационного центра

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