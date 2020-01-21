Область планирует вписать ГЧП по поликлиникам в федеральную программу

— Президент в своем Послании напомнил, что с 1 июля 2020 года будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Такое решение принималось на президиуме Госсовета в Калининграде осенью 2019 года. На решение этих задач дополнительно из федерального бюджета будут выделены 500 млрд рублей. Мы такую программу уже разработали. Она стартует с 1 июля. Все необходимые документы в федеральный Минздрав были направлены, и мы считаем, что фактически к программе модернизации первичного звена мы приступили, — заявил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он уточнил, что мероприятия, прописанные в областной программе, включают в себя строительство семи поликлиник на условиях ГЧП в Новосибирске, а также работы по приведению в порядок существующих поликлиник и поликлинических отделений.

— По поликлиникам есть издержки, заключающиеся в том, что мы идем с некоторым опережением всей страны и подготовили проект ГЧП до момента старта новой федеральной программы по модернизации первичного звена, предусматривающей строительство новых объектов. Сегодня мы ведем консультации с Минздравом РФ о возможности вхождения с этим проектом в федеральную программу, привлечении федеральных средств и снятии нагрузки на региональный бюджет. Выясняем, что нам для этого нужно скорректировать в нашем проекте, — добавил Травников. — Ни да, ни нет мы пока не получили. Заинтересованность от коллег есть в этом проекте, но некоторую работу по согласованию нужно провести.

На минувшей неделе на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента и.о. министра экономического развития Лев Решетников сообщил, что весной 2020 года планируется завершение проектирования семи поликлиник. К лету инвестор — ООО «Седьмая инвестиционная компания» (входит в ГК «ВИС») — намерен начать их строительство.

— Каждая поликлиника будет создана по индивидуальному проекту, разработка архитектурной концепции выполнена с нуля, — уточняется в ответе. — Поликлиники будут построены в наиболее активно развивающихся жилых массивах Новосибирска, а также там, где действующие поликлиники находятся в аварийном состоянии.

Как уточнили в пресс-службе ГК «ВИС» в ответ на запрос InfoPro54, на госэкспертизу с проектом объектов медицинских учреждений компания рассчитывает выйти в апреле.

Объем капитальных затрат на создание сети объектов, зафиксированный в соглашении о ГЧП, составляет 7,8 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — собственные и заемные средства Группы «ВИС». Окончательная стоимость объектов будет определена после прохождения проектами государственной экспертизы.

— Возведение объектов планируется вести одновременно. У холдинга уже есть опыт столь масштабного строительства — в Якутии за несколько лет одновременно построены 12 объектов социальной инфраструктуры, — сообщили в пресс-службе.

Соглашение о государственно-частном партнерстве по реализации проекта строительства, финансирования и технического обслуживания сети современных медицинских учреждений подписано в рамках Российского инвестиционного форума-2019. Новые учреждения позволят обеспечить доступность и повысить качество оказываемой медицинской помощи, в том числе с учетом перспективного роста численности населения в строящихся микрорайонах Новосибирска (Плющихинский, жилмассивы Выборный, Ключ-Камышенское плато, Береговой, Акатуйский и др.).

В октябре заминистра здравоохранения области Александр Колупаев сообщал на горсовете, что 1 апреля 2019 года инвестору выплачена субсидия в размере 626 млн рублей. Это первый транш капитального гранта, запланированного в размере 1,5 млрд.

Фото с сайта vis-group.ru