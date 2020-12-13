Количество потенциальных банкротов в России выросло до 1,12 млн человек

По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), количество потенциальных банкротов-физлиц, то есть граждан, у которых просроченная на 90 и более дней задолженность перед банками превышает 500 тысяч рублей, за год увеличилось на 224 тысячи человек (на 25%) и достигло в октябре 2020 года 1,12 млн человек. Их суммарная задолженность перед кредитными организациями с учетом процентов составила 1,5 трлн рублей, что на 250 млрд рублей больше, чем в октябре 2019 года, сообщили в ОКБ.

В ОКБ напомнили, что с сентября 2020 года вступил в силу закон, позволяющий гражданам получить статус банкрота по упрощенной процедуре (через МФЦ), если размер долга меньше 500 тысяч рублей, но больше 50 тысяч рублей. Воспользоваться внесудебным банкротством теоретически могут 2,9 млн россиян, у которых задолженность в рамках этой суммы просрочена на 90 и более дней. Просроченный долг этих заемщиков суммарно составляет 595 млрд рублей. При этом из-за меньшей суммы долга доля тех, кто в действительности воспользуется упрощенным банкротством, будет значительно ниже, чем среди тех, кто может претендовать только на судебное банкротство.

— Число граждан, которые потенциально могут претендовать на банкротство, значительно увеличилось после первой волны коронавируса, но в последние месяцы вышло на плато. Дело в том, что эффект от второй волны коронавируса мы увидим лишь в начале 2021 года. В этот раз карантинные меры мягче, а банки уже адаптировали собственные программы реструктуризации кредитов, поэтому есть надежда на то, что этот эффект будет не таким сильным, как от первой волны, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Фото: pixabay.com, автор- schuldnerhilfe