У новосибирцев растет спрос на снегоходы

За период с 19 ноября по 3 декабря россияне интересовались покупкой снегоходов на 31% активнее, чем в аналогичный период прошлого года. К таким выводам пришли аналитики Авито. Отмечается, что рост спроса на такие транспортные средства в Новосибирске оказался заметнее, чем в целом по стране – +108%. При этом в структуре общероссийского спроса доля города составляет 2%.

По данным Авито Авто, в этот период средняя цена снегохода в Новосибирске составила 159 000 рублей – на 26% ниже по сравнению с прошлым годом. При этом по России в целом средняя стоимость снегохода снизилась на 11% по сравнению 2019 годом и составила 160 000 рублей.

Если говорить о самых популярных производителях, в топ-5 наиболее востребованных вошли снегоходы под марками Yamaha, BRP, «Буран», «Тайга» и «Рысь». Наибольшая доля спроса (15,5%) в общефедеральном разрезе приходится на снегоходы японской марки Yamaha. На втором месте – канадский производитель техники ВRP, выпускающий снегоходы под брендом Ski-Doo (доля в общефедеральном спросе – 14,7%). Тройку лидеров замыкает «Буран» – на долю бренда приходится 14,4% общефедерального спроса на снегоходы. Замыкают пятерку лидеров снегоходы брендов «Тайга» и «Рысь», на долю этих производителей приходится 8,2% и 4,9% спроса соответственно.

Примечательно, что самые востребованные бренды – Yamaha и BRP – также и самые дорогие – средние цены составляют 448 000 рублей и 590 000 рублей соответственно. В пятерке лидеров также оказались 3 российских производителя снегоходов. Средняя цена «Бурана», самого популярного из российских брендов, составляет 126 000 рублей. При этом эксперты Авито Авто отмечают рост цен на снегоходы марки «Буран» на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметно увеличилась и средняя цена снегоходов российского производителя Tiksi – со 144 000 рублей до 200 000 рублей. По сравнению с декабрем 2019 года заметно снизились цены только на снегоходы Stels – на 26%.

Фото: pixabay.com, автор- tjsanzen