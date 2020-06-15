Количество преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий выросло в 2 раза

За последние 3 года наблюдается рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. В 2020 году таких преступлений совершено в 2 раза больше (3631), чем в 2019 (с 1705). В облпрокуратуре под председательством заместителя прокурора области Игоря Мищенко состоялось совещание по проблемам противодействия преступлениям в сфере мошенничества с использованием банковских карт и иным правонарушениям о хищениях денежных средств граждан с использованием телекоммуникационных и интернет-технологий.

— Наибольшую озабоченность вызывает рост преступлений против собственности. За текущий период их зарегистрировано 3290 (2019 — 1582), в т.ч. свыше 1700 мошенничеств и почти 1500 краж денег с банковских счетов. По предварительной оценке этими преступлениями причинен ущерб более 160 млн. рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники используют разные способы совершения этих преступлений, но в основном они направлены на завладение денежными средствами потерпевших как в наличной, так и безналичной форме, а также на получение платежной информации и хищение денежных средств в Интернете, что затрудняет раскрытие таких преступлений и установлении лиц их совершивших.

— За 5 месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено 190 лиц, причастных таким хищениям, а следственными органами в суд направлены уголовные дела лишь о 435 таких преступлениях. Большая часть этих преступлений (более 1700) остается нераскрытыми, а расследование уголовных дел приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время в Новосибирске участились хищения с банковских карт граждан, которые, несмотря на рекомендации кредитных организаций (банков), проявляют излишнюю доверчивость и сообщают неизвестным лицам информацию, позволяющую распоряжаться денежными средствами без ведома их владельцев.

— Мошенники звонят незнакомым людям, представляются работниками служб безопасности различных банков, и сообщают, что выявили сомнительные финансовые операции, для подтверждения которых или для их отмены владельцы карт должны срочно сообщить сведения об остатках денежных средств на счетах, пин-коды, и другие конфиденциальные сведения, — отметили в пресс-службе.

Причем, для большей убедительности и создания у клиентов банков уверенности в их телефонных разговорах с реальными работниками служб безопасности злоумышленники идут на уловки.

Например, они воспроизводят во время телефонных разговоров заранее подготовленные аудиозаписи используемых в офисах банков голосовых уведомлений о состоянии электронных очередей и других уведомлений по громкой связи. В телефоне могут быть слышны едва различимые якобы деловые разговоры других операторов, и т.д.

— Большинство граждан знают об этом, далеко не новом способе мошенничества, и не впадают в панику. Они изучают историю своих банковских операций в мобильных приложениях, звонят на официальные «горячие линии» кредитных организаций, либо идут в ближайшие отделения банков, от работников которых получают объективную информацию о текущем состоянии своих счетов.Однако, как показывает практика, отдельные граждане по-прежнему ведут себя легкомысленно, беспричинно доверяют звонившим, которыми могут быть кто угодно, и сообщают им сведения, наличие которых и позволяет совершать хищения, — констатируют в прокуратуре.

Так, только за одни сутки – 03 июня 2020 года на территории г. Новосибирска таким способом похищены денежные средства 8 граждан на сумму свыше 760 тыс. рублей. Двое из пострадавших не досчитались на своих счетах 200 и 280 тыс. рублей. Днём ранее, 02 июня с.г. в Новосибирске совершено 4 таких хищения на сумму 645 тыс. рублей.

05 и 08 июня т.г. правоохранительными органами зарегистрировано 22 преступления, потерпевшими по которым стали жители области. Всего злоумышленники похитили у доверчивых граждан только за два этих дня свыше 5, 6 млн рублей.

В прокуратуре подчеркнули, что вины работников банков в произошедшем нет. Сведения, которые позволили совершить хищения, предоставили сами владельцы средств.

— Раскрыть такие преступления и отыскать похищенное очень сложно. Мошенники соблюдают меры конспирации, используют не зарегистрированные на них средства мобильной связи, шифровальные устройства, меняют телефоны, компьютеры и сим-карты. Довольно часто злоумышленники звонят из других регионов, куда и перечисляются похищенные деньги. Избежать таких преступлений можно только тогда, когда граждане станут ответственнее подходить к сохранности своих сбережений, — резюмируют в ведомстве.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan