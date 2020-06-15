В регионе более 13 тысяч самозанятых получили налоговый бонус

Более 13 тысяч жителей Новосибирской области, зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, получили дополнительный налоговый бонус в размере одного МРОТ, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Сумма налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года, будет уменьшена на сумму неиспользованного налогового вычета 10 000 руб., а также дополнительно на 12 130 рублей. Таким образом, в июне (за май) 2020 года оплатить весь налог бонусом невозможно, то есть, как и ранее, будет действовать общий порядок: налоговая ставка будет уменьшена на 1% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и на 2% – в отношении доходов, полученных от юридических лиц и ИП, — уточнила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко

По ее словам, с июля 2020 года налоговый бонус будет полностью уменьшать налоговые начисления в рамках режима «Налог на профессиональный доход». В том случае, если у налогоплательщика есть задолженность, налоговый вычет идет в счет погашения долга, а после погашения – в счет сумм налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем остатка налогового вычета на 1 июня 2020 года.

Для граждан, которые впервые после 1 июня 2020 года встали на учет в налоговом органе в качестве плательщиков НПД, остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем 10 000 рублей.

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