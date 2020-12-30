Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Черепановском районе получат страховые выплаты

— Пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Новосибирской области, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), — сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Он уточнил, что, согласно информации, которая содержится в автоматизированной информационной системе НССО (АИС НССО), ответственность перевозчика застрахована в СПАО «Ингосстрах». В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования.

Напомним. 26 декабря 2020 года на 108 км автодороги Р-256 в Новосибирской области столкнулись рейсовый автобус «ПАЗ» и Грузовик «DAF». В результате аварии погиб водитель автобуса и пострадали восемь пассажиров.

Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим пассажирам автобуса нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

— Размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, за сотрясение головного мозга размер выплаты по Таблице составит в зависимости от срока лечения от 60 до 100 тыс.руб., перелом ключицы – 140 тыс.руб., ушибы и ссадины вне зависимости от их количества оцениваются в 1 тыс.руб. За несколько травм выплаты суммируются, но не превышают 2 млн.руб., — пояснил Игорь Юргенс

С 1 января 2013 года в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

Фото с сайта ГУ МВД России по Новосибирской области