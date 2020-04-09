Количество вакансий в регионе сократилось на 4%

В марте 2020 года в Новосибирской области сократилось общее количество вакансий (-4%) в сравнении с февралем текущего года, отрицательная динамика наблюдается и в Сибири (-1%). В целом же по стране данный показатель равен: -3%. При этом прирост по резюме по Новосибирской области и в Сибири составил: +9% (+7% по РФ). К таким выводам пришел аналитический отдел hh.ru.

В Топ-5 профсфер с положительной динамикой по количеству вакансий вошли (март к февралю 2020г.): «домашний персонал» (+14%), «страхование» (+11%), «безопасность» (+8%), «рабочий персонал» (+2%) и «юристы» (+1%).

Топ-5 профсфер с отрицательной динамикой по количеству вакансий составили (март к февралю 2020г.): «искусство, развлечения и масс-медиа» (-15%), «наука и образование» (-13%), «маркетинг» (-12%), «туризм, гостиницы, рестораны» (-11%), а также «добыча сырья» (-9%).

— По данным системы мониторинга рынка труда «Индекс HeadHunter» в марте 2020 года на одну вакансию приходилось шесть резюме, что является нормальным показателем для рынка труда. Такой же уровень соискательской конкуренции демонстрировал и март 2019 года. А причиной прироста количества резюме стало скорее желание соискателей избежать рисков, связанных с вероятностью потери работы в столь нестабильное время. По данным недавнего онлайн-опроса hh.ru, большую долю резюме составили трудоустроенные соискатели, — отметила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

По ее словам, более активными в марте были соискатели следующих профсфер: (по отношению к февралю 2020г.): «маркетинг» (+13%), «рабочий персонал» (+11%), «туризм» (+9%), «информационные технологии» (+8%) и «производство» (+6%).

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