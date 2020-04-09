В Новосибирской области на 14 заводах началось производство асфальтобетона

На 14 асфальтобетонных заводах в Новосибирской области началось производство горячих смесей к началу дорожно-строительного сезона. Асфальтобетон будет использоваться в этом году при выполнении ремонтных работ на дорогах региона, в частности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого, в этом году в регионе запланировано отремонтировать, реконструировать и построить 441 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, из них в рамках национального проекта – 170,8 км. Для подготовки к дорожно-строительному сезону начали работу 14 асфальтобетонных заводов общей мощностью 995 тонн асфальтобетонных смесей в час. Всего в регионе таких заводов 35, которые производят горячие асфальтобетонные смеси и щебеночно-мастичный асфальтобетон.

— Проверка готовности таких объектов необходима, поскольку при выполнении дорожных работ важно использовать качественные материалы, которые будут служить долго. Сейчас развернуты работы на одном объекте на региональной сети – на трассе Новосибирск – Кочки – Павлодар. На объекте закончена отсыпка земляного полотна, производится отсыпка щебеночного основания. С наступлением благоприятных погодных условий дорожники приступят к устройству верхних слоев дорожной одежды из асфальтобетонной смеси. Работу по остальным объектам планируется развернуть в соответствии с планируемым началом дорожно-строительного сезона – в конце апреля-мае, — отметил заместитель министра.

Напомим, общий объем дорожного фонда Новосибирской области на 2020 год составляет 16 млрд рублей. Средства предусмотрены на ремонт, капремонт, реконструкцию, проектирование, содержание автомобильных дорог и многое другое.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области