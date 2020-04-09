СО РАН направил пакет «противовирусных» предложений в правительство РФ

— СО РАН, наряду с другими организациями, подведомственными Миннауки и высшего образования РФ, включилось в борьбу с коронавирусом. Мы благодарны Институту химической биологии и фундаментальной медицины, Институту катализа, Институту химии твердого тела и механохимии и другим организациям Сибирского отделения, которые откликнулись на наш запрос. Сейчас их предложения рассматриваются в Минздраве РФ и в других инстанциях, — сообщил, выступая на общем собрании СО РАН, Михаил Романовский, начальник департамента Миннауки РФ.

Председатель СО РАН Валентин Пармон подтвердил, что научный и научно-образовательный потенциал Сибири сейчас консолидировался для создания эффективных средств защиты населения от коронавирусной инфекции.

— Мы много работаем в этом направлении. У меня на столе лежит толстый том предложений от сибирского макрорегиона — не только от научных организаций, но и бизнеса, работающего в области медицины. Это те разработки, которые уже можно использовать. Мы отправили эти документы непосредственно председателю Правительства России, — подчеркнул Пармон.

— Это будет очень серьезный альянс специалистов: химиков, медиков, биологов, вирусологов, а также тех, кто занимается практической медициной, — уверен Пармон.

Он также напомнил, что в регионе идет работа по созданию центра компетенций по острым вирусным инфекциям. Этот проект был согласован на последнем президиуме СО РАН.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к ученым СО РАН с просьбой принять участие в оценке оперативных действий органов власти, которые принимаются в рамках борьбы с распространением коронавируса и их последствий.

— Сейчас мы осваиваем новые навыки управления, в том числе в дистанционном формате. Лично для меня очевидно, что мы победим коронавирус, любую другую эпидемию, но с какими результатами мы из этого выйдем? Это будет другое общество и другая экономика. Думаю, что эта проблема требует осмысления нашего научного сообщества. Предлагаю изучить ее вместе. Возможно, вы сможете дать нам какие-то рекомендации. Может, не в плане оперативного управления, а на перспективу, чтобы мы не потеряли в динамике развития экономики города, региона, страны, — обратился Локоть к ученым.

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