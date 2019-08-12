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Количество зарегистрированных ипотек в регионе падает третий месяц подряд

За 7 месяцев 2019 года в Росреестре прошло 39,7 тыс регистраций.
  • 12/08/2019, 14:49
Количество зарегистрированных ипотек в регионе падает третий месяц подряд

Управление Росреестра по Новосибирской области за 7 месяцев 2019 года внесло в Единый государственный реестр недвижимости более 39,7 тысячи записей об ипотеке, это на 12% меньше, чем за 7 месяцев прошлого года — 45,1 тысячи. За 7 месяцев 2017 года было зарегистрировано 34,8 тысячи ипотечных сделок, это на 14% меньше, чем в текущем году, уточняет пресс-служба Росреестра.

В июле 2019 года Управлением было зарегистрировано немногим более 6 тысяч ипотек, на 2 % меньше, чем в июне текущего года — 6,2 По сравнению с показателями июля прошлого года количество ипотек снизилось на 14%, в прошлом июле количество ипотек

Наибольшее количество ипотечных сделок в текущем году было зарегистрировано в апреле — 6,8 тысячи. Наибольшее количество ипотек в 2018 году также было зарегистрировано в апреле и составляло 7,4 тысячи.

Фото: pixabay.com — Foundry

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