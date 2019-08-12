В ММПО Толмачево обработано 27 миллионов почтовых отправлений

В сортировочном центре Почты России, расположенном при аэропорте Толмачево в Новосибирске, за шесть месяцев 2019 года было обработано около 27 миллионов почтовых отправлений с товарными вложениями. Это почти на 4 миллиона больше, чем за весь 2018 говорится в пресс-релизе Почты России.

2019 год стал рекордным для сотрудников ММПО Толмачево. Еще в марте было зафиксировано значительное увеличение количества поступивших для обработки международных отправлений — их оказалось на 2 миллиона больше, чем в тот же месяц 2018 года. Мартовский «всплеск» объясняли тем, что в Китае, а именно оттуда поступает 98% всех международных отправлений, в феврале в течение двух недель праздновали национальный Новый год. На это время работа популярных интернет-магазинов приостанавливалась. Поэтому накопившиеся за тот период заказы китайская сторона начала отрабатывать в марте.

— Но, потом мы увидели, что объем продолжает увеличиваться, примерно на миллион отправлений в месяц. Так, в мае 2019 года мы обработали уже более семи миллионов международных отправлений. А все количество за полугодие приблизилось к 27 миллионам штук — это абсолютный рекорд для Новосибирска. Для примера, за весь прошлый год мы обработали 23 миллиона мелких пакетов, — прокомментировал ситуацию заместитель директора МР Сибирь по логистике Сергей Аникин.

Отметим, что в Сибири остается около 30% всех обрабатываемых в Новосибирске международных отправлений. Остальные отправления адресованы в другие регионы России.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России