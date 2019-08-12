Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

В ММПО Толмачево обработано 27 миллионов почтовых отправлений

Это уже на 4 млн больше, чем за весь 2018 год.
  • 12/08/2019, 14:41
В ММПО Толмачево обработано 27 миллионов почтовых отправлений

В сортировочном центре Почты России, расположенном при аэропорте Толмачево в Новосибирске, за шесть месяцев 2019 года было обработано около 27 миллионов почтовых отправлений с товарными вложениями. Это почти на 4 миллиона больше, чем за весь 2018 говорится в пресс-релизе Почты России.

2019 год стал рекордным для сотрудников ММПО Толмачево. Еще в марте было зафиксировано значительное увеличение количества поступивших для обработки международных отправлений — их оказалось на 2 миллиона больше, чем в тот же месяц 2018 года. Мартовский «всплеск» объясняли тем, что в Китае, а именно оттуда поступает 98% всех международных отправлений, в феврале в течение двух недель праздновали национальный Новый год. На это время работа популярных интернет-магазинов приостанавливалась. Поэтому накопившиеся за тот период заказы китайская сторона начала отрабатывать в марте.

— Но, потом мы увидели, что объем продолжает увеличиваться, примерно на миллион отправлений в месяц. Так, в мае 2019 года мы обработали уже более семи миллионов международных отправлений. А все количество за полугодие приблизилось к 27 миллионам штук — это абсолютный рекорд для Новосибирска. Для примера, за весь прошлый год мы обработали 23 миллиона мелких пакетов, — прокомментировал ситуацию заместитель директора МР Сибирь по логистике Сергей Аникин.

Отметим, что в Сибири остается около 30% всех обрабатываемых в Новосибирске международных отправлений. Остальные отправления адресованы в другие регионы России.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России

Популярное с сайта

Экоуроки на озере «Утиное гнездо»

Экоуроки на озере «Утиное гнездо»

12/08/2019, 11:58
«Зеленые» провели экологическую акцию на озере в Заельцовском районе.
Нелегальные кредиторы охотно «берут в работу» маткапитал

Нелегальные кредиторы охотно «берут в работу» маткапитал

12/08/2019, 11:43
Займы под маткапитал — самая распространенная схема мошенничества у нелегальных участников финансового рынка.
Роспотребнадзор: «Доля фальсификата в молочных продуктах всего 2,3%»

Роспотребнадзор: «Доля фальсификата в молочных продуктах всего 2,3%»

09/08/2019, 20:27
Производители и эксперты считают, что намного больше.

Актуальный разговор

Никто не спорит — реформа отрасли назрела

«Никто не спорит — реформа отрасли назрела»

Все материалы
Новости

Количество зарегистрированных ипотек в регионе падает третий месяц подряд

12/08/2019, 14:49

Региональные перевозки в Толмачево выросли на 21%

12/08/2019, 13:12

Теплоэнергетики оценили состояние 544 км сетей Новосибирска

12/08/2019, 13:05

В Новосибирске прошла вторая «Гонка героев»

12/08/2019, 12:28

Сибирские компании увеличили внешнеторговый оборот с дальним зарубежьем

12/08/2019, 12:11

Экоуроки на озере «Утиное гнездо»

12/08/2019, 11:58

Нелегальные кредиторы охотно «берут в работу» маткапитал

12/08/2019, 11:43

Роспотребнадзор: «Доля фальсификата в молочных продуктах всего 2,3%»

09/08/2019, 20:27

На Михайловской набережной открылось новое колесо обозрения

09/08/2019, 16:05

Город все-таки «поумнеет» на 200 остановок

09/08/2019, 13:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска