Количество заведений вьетнамской кухни в Новосибирске выросло на 223%

Заведения вьетнамской кухни лидируют по динамике открытий на российском ресторанном рынке. Таковы результаты исследования сервиса 2ГИС в 16 крупнейших городах России.

Самым быстроразвивающимся сегментом общепита в миллионниках стала вьетнамская кухня. Число заведений с блюдами этой страны за год выросло на 91% и к ноябрю 2019 года достигло 440 точек. Второе место по популярности досталось китайской кухне: число этих заведений за период увеличилось на 54%, до 630 точек. Узбекская кухня заняла третье место — количество ресторанов выросло на 48%, до 1,2 тыс.

Среди наиболее востребованных по темпам открытий оказались также заведения с итальянской, американской, грузинской, армянской, азербайджанской и мексиканской кухонь. Русская кухня заняла последнее место по количеству открытий новых заведений, но это наиболее насыщенный сегмент в стране — в этой направленности работают более 8,2 тыс. ресторанов.

— Бум популярности вьетнамской кухни произошёл в Москве. Сейчас половина кафе этой направленности находятся в столице. За год их стало в полтора раза больше. Всплеск интереса к вьетнамским блюдам наблюдается и в сибирских городах — Новосибирске и Красноярске, — говорится в сообщении.

Отмечается. что Новосибирск в 2019 году стал лидером по темпам роста заведений национальной кухни в России. Количество вьетнамских закусочных здесь увеличилось больше чем в четыре раза (223%).

Санкт-Петербург оказался единственным российским мегаполисом, где в лидерах роста оказались заведения французской кухни. А сразу в трёх миллионниках — Казани, Перми и Челябинске — упрочили свои позиции заведения турецкой кухни.

Фото: pixabay.com, автор- cegoh