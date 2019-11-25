33 ЖК Новосибирской области примут участие в Градостроительном конкурсе новостроек

Для участия в I-м Ежегодном Градостроительном конкурсе жилых комплексов – новостроек отобрано 33 ЖК Новосибирской области, сообщили в пресс-службе НОЗА. Отмечается. что список номинантов был сформирован по итогам предварительной оценки потребительских качеств 155 ЖК региона от 87 застройщиков с помощью уникальной системы оценки качества ЖК, реализованной порталом Единый ресурс застройщиков.

Градостроительный конкурс проводится более, чем по 120-ти номинациям и подноминациям. Определение победителей будет проводиться как на региональном, так и на федеральном уровнях. В Новосибирской области конкурс проводится по 4 номинациям: Лучший жилой комплекс – новостройка в Новосибирской области; Лучший жилой комплекс – новостройка в Новосибирской области, малоэтажные дома; Лучший жилой комплекс – новостройка в Новосибирской области, среднеэтажные дома и Лучший жилой комплекс – новостройка в Новосибирской области, доступное жилье.

— На текущем этапе наибольшее количество ЖК-конкурсантов представлено застройщиком Группа компаний Стрижи, — констатировали в НОЗА.

В пресс-службе рассказали, что члены Конкурсной комиссии будут принимать решения на основании предварительной оценки жилых комплексов квалифицированными экспертами. Группы экспертов формируются во всех субъектах Федерации, где проводятся региональные этапы конкурса. В настоящий момент в эксперты заявлено свыше 100 квалифицированных отраслевых представителей со всей России.

Фото: Юлия Данилова