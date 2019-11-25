Апелляция поддержала решение ФАС о медицинском картеле

Коллегия судей под председательством судьи … из 7-го ААС признала законным отказ в иске семи компаниям: «НовоМеду», «Легиону Новосибирск», «Инфомеду», «Клатоне», «Медицинским системам», «Фарминтеру» и «Фавориту». Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел (№ А45-30381/2018), сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

Фирмы пытались оспорить решение новосибирского УФАС. Ведомство решило, что предприятия нарушили закон о защите конкуренции при участии в 187 электронных аукционах на поставку медицинского оборудования. Компании участвовали в торгах, как правило, парами, в большинстве случаев они подавали по одному ценовому предложению, минимально снижая начальные цены контрактов (в среднем на 1,4%), установила ФАС. Благодаря этому, по данным пресс-службы ведомства, участники картеля получили в общей сложности 6,4 млрд руб. дохода.

— Фирмы-нарушители участвовали в электронных аукционах, как правило, парами, в большинстве случаев они подавали по одному ценовому предложению, минимально снижая начальные цены контрактов, установило антимонопольное ведомство, — говорится в сообщении пресс-службы.

Управление оштрафовало компании в совокупности на 160 млн руб. Фирмы, не согласившись с таким решением, обжаловали его в суд. Заявители настаивали, что они не были конкурентами, поскольку входили в одну группу лиц под контролем одного лица. Однако ни первая инстанция, ни апелляция с этим доводом не согласились, признав решение УФАС законным.

— По оценкам ФАС, сфера поставок лекарств, медицинских изделий и оборудования одна из самых картелизированных в российской экономике, — прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

В середине октября 7-й ААС поддержал выводы ФАС о создании еще одного медицинского картеля в Новосибирске. Тогда ведомство признало нарушившими компании «Терра», «Фито» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России. По данным службы, фирмы реализовали свое соглашение на 400 аукционах по поставке лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму 500 млн руб.

Фото: pixabay.com, автор- qimono