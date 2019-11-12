Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Количество заявлений о постановке недвижимости на кадастровый учет в Росреестре выросло

Заявлений о государственной регистрации прав на недвижимость также стало больше по сравнению с прошлым годом.
  • 12/11/2019, 12:41
Количество заявлений о постановке недвижимости на кадастровый учет в Росреестре выросло

В управление Росреестра по Новосибирской области подано 652 тысячи заявлений о государственной регистрации прав на недвижимость и о постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, это на 12% больше, чем за 10 месяцев 2018 года и на 31% больше, чем за 10 месяцев 2017 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, в октябре текущего года в управление поступило 78,7 тысячи заявлений о государственной регистрации и кадастровом учете, в октябре прошлого года таких заявлений подано на 14% меньше – 69 тысяч, в октябре 2017 года в управление поступило 35,3 тысячи заявлений, это более чем в 2 раза меньше по сравнению с октябрем текущего года.

За 10 месяцев 2019 года в управление поступило более 56 тысяч заявлений о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, это на 18% больше, чем за 10 месяцев прошлого года – 47,5 тысячи заявлений.

Фото: Юлия Динилова

Популярное с сайта

Убрать нельзя унифицировать

Убрать нельзя унифицировать

12/11/2019, 10:00
Такой подход к местным предпринимателям в преддверии события мирового масштаба удивляет областное правительство и федеральный Минпромторг.
Наружка похорошеет. Но неспешно

Наружка похорошеет. Но неспешно

11/11/2019, 19:05
В ходе подготовки к хоккейному чемпионату мэрия Новосибирска пересмотрела требования к вывескам.
Дорожным объектам по нацпроектам выделят дополнительное финансирование

Дорожным объектам по нацпроектам выделят дополнительное финансирование

11/11/2019, 18:06
Лишь тем, которые выполняются досрочно

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

В Новосибирской области поступления от процедур банкротства увеличились на 30%

12/11/2019, 13:35

Область не добирает по налогу на прибыль

12/11/2019, 12:00

Треть автомобилей в Новосибирской области покупают юридические лица

12/11/2019, 11:39

В Новосибирск с рабочим визитом прибыл Дмитрий Медведев

12/11/2019, 10:42

В регионе определили лидеров и отстающих по имущественным налогам

12/11/2019, 10:05

Убрать нельзя унифицировать

12/11/2019, 10:00

Наружка похорошеет. Но неспешно

11/11/2019, 19:05

Дорожным объектам по нацпроектам выделят дополнительное финансирование

11/11/2019, 18:06

Правительство области должно за ноябрь-декабрь освоить 44 млрд руб

11/11/2019, 16:02

АИР Новосибирской области открыло представительство в Москве

11/11/2019, 14:17

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска