Количество заявлений о постановке недвижимости на кадастровый учет в Росреестре выросло

В управление Росреестра по Новосибирской области подано 652 тысячи заявлений о государственной регистрации прав на недвижимость и о постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, это на 12% больше, чем за 10 месяцев 2018 года и на 31% больше, чем за 10 месяцев 2017 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, в октябре текущего года в управление поступило 78,7 тысячи заявлений о государственной регистрации и кадастровом учете, в октябре прошлого года таких заявлений подано на 14% меньше – 69 тысяч, в октябре 2017 года в управление поступило 35,3 тысячи заявлений, это более чем в 2 раза меньше по сравнению с октябрем текущего года.

За 10 месяцев 2019 года в управление поступило более 56 тысяч заявлений о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, это на 18% больше, чем за 10 месяцев прошлого года – 47,5 тысячи заявлений.

Фото: Юлия Динилова