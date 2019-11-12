Область не добирает по налогу на прибыль

Рост поступлений по НДФЛ в консолидированный бюджет составил 107,8% или 3 млрд рублей. На динамику повлиял рост в январе-августе среднемесячной номинальной зарплаты и незначительное увеличение среднесписочной численности занятых работников.

— Возвраты по НДФЛ из консолидированного бюджета области превысили 6 млрд — это почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Увеличение в основном обусловлено вычетами имущественного характера в связи с рекордным количеством ипотечных кредитов (+15%), так же как и зарегистрированных ДДУ, — отметил Голубенко.

Рост акцизов на нефтепродукты (116,2% до 4,8 млрд рублей) обусловлен увеличением ставок на бензин и дизельное топливо (на 26-28%). По акцизам на алкогольную продукцию (105% до 7,5 млрд рублей) — увеличением нормативов распределения акцизов по крепкому алкоголю в пользу региональных бюджетов от федерального.

— Налог на имущество организаций по итогам 9 месяцев подтверждает плановую отрицательную динамику — 91,2%. Напомню, с 2019 года из налогооблагаемой базы исключено движимое имущество (-1,78 млрд). Однако по недвижимому имуществу динамика растущая — 112,3%, — говорит министр.

По налогу на прибыль и УСН наблюдается отставание от плановой динамики. Виталий Голубенко уточнил, что поступления по налогу на прибыль за 9 месяцев оказались меньше показателя 2018 года на 302 млн. Исчисленная за первое полугодие сумма по уплате налога и авансовые платежи за 2-3 квартал оказались ниже ожидаемого. Рост по налогу на прибыль показали финансовая и страховая отрасль, оптовая и розничная торговля, транспорт и хранение, а также отрасль строительства.

— Предприятия отрасли добычи полезных ископаемых снизили свои платежи практически на 25% (по сравнению с 9 месяцами 2018 года). Основное снижение произошло за счет АО «Энергопром-НовЭЗ». Исходя из предоставленных минфину пояснений, предприятие на фоне роста издержек производства проводило политику снижения цен на реализацию своей продукции, — пояснил Голубенко. — Также наблюдается снижение показателей в сфере отраслей обрабатывающего производства.

Налог по упрощенке, по словам министра, имеет двоякий характер. С одной стороны, за счет установления единых нормативов в местные бюджеты дополнительно перечислены 1,08 млрд рублей. С другой — из-за сокращения количества предприятий, работающих на УСН (1500), а также структурных изменений, связанных с тем, что количество юрлиц на этом налоге сокращается (они выплачивают налоги в большем объеме). При этом увеличивается количество ИП — уплачивающих меньше налогов.

При этом по итогам 9 месяцев недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет области сократилась почти на 16%. Основная часть недоимки сосредоточена у юрлиц — 2,8 млрд рублей. Наибольшая сумма задолженности сохраняется и растет на предприятиях отрасли «Обрабатывающие производства и энергетика». Анализ показал, что рост наблюдается не по всем производственным предприятиям, а в основном в «Организации производства напитков» и «Прочей неметаллической минеральной продукции».

Что касается недоимки по имущественным налогам физлиц, то она сокращается — почти на 32% (до 1,5 млрд рублей). По итогам 9 месяцев долги граждан по транспортному налогу составляют 1,1 млрд рублей (на 1.01.2019 — 1,6 млрд), по налогу на имущество — 195 млн (294 млн), по земельному налогу — 165 млн (253 млн). Минфин региона объясняет это масштабной информационной кампанией о необходимости уплаты налогов, в том числе через работодателей. Эта работа, по словам Голубенко, продолжается и активизируется.