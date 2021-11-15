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Количество желающих вакцинироваться растет

  • 15/11/2021, 14:51
Автор:
Вакцинация
Вместе с ними растет и число нарушителей санитарных норм.

С началом действия в Новосибирской области постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан и введения режима QR-пропусков в культурные, спортивные учреждения (а с прошлой недели — и в заведения общепита) число желающих вакцинироваться резко возросло. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзова.

Могу привести такой пример: до 12 октября 2021 года были привиты первым компонентом 768,7 тысячи человек, а уже на 12-13 ноября (за месяц) привиты первым компонентом 256 тысяч человек это практически 30% от всего объема, который мы сделали до объявления массовой вакцинации, сообщает Хальзов. Чтобы обеспечить вакцинацией всех, кто к нам обращается, мы открыли 144 кабинета, из них 40 кабинетов были открыты в течение последних двух недель. В торговых центрах работают 25 пунктов. Чтобы можно было записаться на вакцинацию, у нас работают 132 электронных кабинета. Продолжают работы 98 мобильных бригад. Количество желающих вакцинироваться не уменьшается.

Пока новые предложения от Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничений не поступали. Однако предпосылки к этому уже имеются: на днях вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Новосибирскую область в числе самых проблемных в плане ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ситуация осложнилась в пяти субъектах РФ, приводит слова Голиковой федеральный оперативный штаб по противодействию. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону.

При этом сами жители области не только не готовы к новым ограничительным мерам, но и при всем «желании» вакцинироваться, активно противодействуют нынешним ограничениям, что показали результаты рейдов, по итогам которых на минувшей неделе были составлены 510 протоколов об административных нарушениях. На территории Новосибирска сотрудниками МВД и Минтранса составлены 15 протоколов о нарушениях масочного режима.

По информации Минздрава Новосибирской области, за минувшую неделю получены 1,2 млн доз вакцины. Первым компонентом привит 1 млн человек, завершили курс вакцинации 0,8 млн человек, из них старше 65 лет – 341,9 тысячи. Всего заболевших 76,7 тысячи человек с нарастающим итогом. За последние сутки зарегистрированы 402 новых случая заболевания. Госпитализированы 118 человек. Проведены 2,8 млн исследований. Работают 24 лаборатории. Коечный фонд 4,7 тысячи мест.

Фото минздрава Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : пандемия ограничения коронавирус вакцинация


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