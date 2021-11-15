Первый шаг навстречу гимназии №3 сделан

Госэкспертиза дала положительное заключение на проектно-сметную документацию по строительству гимназии №3 в Советском районе. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Работы продолжаются, ввод объекта — в следующем году, — сказал он.

Стоит отметить, что история данного объекта — долгоиграющая. Напомним, что второй этап строительства нового здания гимназии вместо ранее снесенного старого начался летом прошлого года. А уже в сентябре 2020-го губернатор области Андрей Травников по обращению председателя СО РАН Валентина Пармона и ректора НГУ Михаила Федорука поручил главе регионального Минстроя Ивану Шмидту «в ручном режиме» контролировать строительство образовательного учреждения.

— Родители учеников обеспокоены вопросом о том, куда пойдут их дети в 2021 и даже в 2022 году, — аргументировал тогда Андрей Травников свое решение. — Времени в обрез, объект сложный, и такими темпами, как сейчас, работать нельзя. Мы не можем здесь, как на некоторых иных объектах, «уйти в зиму». Проблем по финансированию нет. Строители отреагировали на жалобы жителей из-за шума, производимого при забивании свай, — спасибо за это строителям. Но обычно это не является препятствием настолько серьезным, чтобы работы вставали на месяц. Можно перестроить график, переключиться на другие виды работ. Сейчас необходимо жестко регламентировать график.

Стоит отметить, что «школьный» вопрос — один из непростых на территории областного центра. В частности, в конце прошлой недели депутаты горсовета Новосибирска на общественных слушаниях по городскому бюджету привели целый список школ, подлежащих срочному капитальному ремонту. Ранее их областные коллеги раскритиковали концессионное соглашение по строительству шести новых школ. В подвешенном состоянии находится еще одна концессия — по строительству нового здания под частное учреждение АНО Общеобразовательный комплекс школа-сад «Наша школа»: в настоящее время в Арбитражном суде Новосибирской области находятся два иска в отношении компании-концессионера, по одному из которых муниципалитет настаивает на банкротстве компании.