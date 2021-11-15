Рекламодателям

Верховный суд заступился за добросовестного приобретателя и запретил забирать жилье

  • 15/11/2021, 14:57
Автор:
Верховный суд заступился за добросовестного приобретателя и запретил забирать жилье
Эксперты, в свою очередь, оценили, как покупателю уже не новой квартиры обезопасить себя при сценарии, когда после ее покупки предыдущий владелец обанкротился.

В таком случае жилье могут попытаться забрать в конкурсную массу должника, признав сделку купли-продажи недействительной, сообщает юридический центр «Взгляд».

Экономколлегия ВС разобралась в конкретной ситуации, когда у владелицы через два года после покупки отняли квартиру. Две местные судебные инстанции посчитали это правильным. Но Верховный суд с ними не согласился.

Покупательница заплатила за 36-метровую «однушку» 9,3 млн руб. Право собственности зарегистрировали в госреестре. Но два года спустя продавщица обанкротилась. Суд начал реализацию имущества, а арбитражный управляющий попросил признать недействительным договор купли-продажи жилья. И арбитражный суд это сделал, признав право собственности на квартиру за прежней хозяйкой. В итоге квартиру, вернувшуюся прежней владелице, продали с торгов. Ее купил некий гражданин за 6,8 млн руб. За день до подписания договора он вместе с арбитражным управляющим отправился посмотреть жилье. Владелицы не оказалось дома, а соседи хозяйки не пустили мужчин в коридор, вызвали полицию и позвонили родственникам собственницы. Тогда управляющий подал иск о признании хозяйки утратившей право на пользование квартирой… А потом квартиру зарегистрировали на нового владельца.

Об этих перипетиях вокруг ее жилья собственница ничего не знала. Ей не было известно ни о банкротстве бывшей хозяйки квартиры, ни о прошедшем суде, его результатах и последующей продаже ее жилья. В итоге несчастной женщине пришлось вести сразу три процесса в суде: оспаривать недействительность договора купли-продажи квартиры, собственное выселение, а также добиваться признания права собственности на жилье.

Пришлось ей дойти до Верховного суда, где ее поддержали.

По данным верховного суда, женщина стала собственницей квартиры на основании действительного договора купли-продажи. Записи о восстановлении права собственности прежней хозяйки на квартиру — недостоверные. Это значит, что управляющий не мог распоряжаться квартирой. А новый покупатель на торгах должен был как минимум осмотреть недвижимость перед сделкой.

В сложившихся же обстоятельствах его нельзя считать добросовестным приобретателем. Еще ВС напомнил о специальных правилах передачи недвижимости от продавца к покупателю, включая подписание передаточного акта и регистрацию перехода права собственности, которая делается в первую очередь. Если же передача происходит после регистрации, то такое условие указывают в договоре. В случае с квартирой из нашей истории управляющий и новый покупатель в соглашении этого не предусмотрели. Из чего следует, что акт передачи жилья новому владельцу заведомо недостоверный. Ведь имуществом на момент передачи владел другой человек.

Суд решил, что права истицы нарушила регистрация права собственности.

— Она была осуществлена безосновательно и привела к тому, что юридическая судьба квартиры была решена вопреки воле собственника, оставшегося лишь фактическим владельцем, — сказано в определении.

По мнению ВС права собственности нового владельца на квартиру никогда не возникало. Постановления судов апелляционной инстанции и округа полностью отменили, а определение первой инстанции отменили в части: требование о признании права собственности на квартиру суд направил на новое рассмотрение. Там суду предстоит привлечь в качестве ответчика последнего правообладателя квартиры, оценить его действия в рамках очередной сделки с имуществом уже в процессе суда и разрешить вопрос о признании права собственности первой покупательницы на спорное жилье.

Фото: pexels.com автор: Anastasia Shuraeva

169

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : покупка квартиры добросовестный приобретатель Верховный суд


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Омске экс-директор коммерческой организации осужден за хищение имущества на сумму более 84 млн рублей

11/11/2021, 15:00

Бывшего алтайского чиновника обвинили в превышении должностных полномочий

10/11/2021, 18:13

В Сибири экспорт обработанного леса в 5 раз превысил объёмы вывоза «кругляка»

02/11/2021, 12:17

За 9 месяцев сибиряки более 500 раз пожаловались в Банк России на кибермошенничество

01/11/2021, 15:04

Актуальный разговор

Интервью

Новосибирск может упустить шанс получить 150 новых остановок

Все материалы
Лента новостей

Количество желающих вакцинироваться растет

15/11/2021, 14:51

Первый шаг навстречу гимназии №3 сделан

15/11/2021, 13:38

Decathlon открывает в Новосибирске первый магазин

15/11/2021, 12:11

В Новосибирской области построят семь полигонов ТКО

15/11/2021, 11:29
Популярное

Губернаторов наделят правом отправлять в отставку мэров

15/11/2021, 13:32

Как распознать сахарный диабет и не допустить его появление

15/11/2021, 12:40

Какие документы лучше хранить в бумажном виде

15/11/2021, 10:16

Почему при лечении COVID-19 опасно зря назначать антибиотики

12/11/2021, 18:26

S7 Airlines с 13 ноября запускает рейсы из Новосибирска на Пхукет

12/11/2021, 17:25

Новостройки Новосибирска. Покупаем недвижимость от застройщика

11/11/2021, 22:52

Финансовый гороскоп на ноябрь 2021 года

11/11/2021, 15:58
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Юрий Гельман: Вопрос не в деньгах, вопрос в систематизации парковки! Мнение о Новосибирске.
15/11/21, 11:52

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя»

15/11/2021, 11:16

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,7 раза по итогам 10 месяцев

15/11/2021, 11:03

Сибирякам предлагают кредиты для бизнеса под 9,5% годовых

15/11/2021, 10:56

Поезд до Санкт-Петербурга в новосибирском метро

12/11/2021, 18:05

ВТБ: выдачи автокредитов в России превысят триллион рублей в этом году

12/11/2021, 14:13

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

В Новосибирске стартовали традиционные бюджетные баталии

Хлебопеки Сибири готовы отказаться от производства бюджетных сортов хлеба, если его цену не повысят на 15%

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Кто следующий на QR-код?

Как изменился «рабочий класс» в России?

Финансы

«Антиковидные» гранты для бизнеса

Начался прием заявок от бизнеса на новые «антиковидные» гранты

Льготные кредиты бизнесу под 3%. Новые условия

В регионе резко выросло количество банкротов

Собственники «Дяди Денера» опубликовали график расчетов с владельцами облигаций

В чем выгода цифровых платежных сервисов?

Политика

Новости Новосибирской области

Экс-губернатора Новосибирской области повысили в Совете Федерации

Мэрия Новосибирска опасается ограничения полномочия

Очередной чиновник покинул мэрию Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Мандат получил преемник Александра Аксененко

Недвижимость

новости Новосибирска

Группа «Эталон» начала разработку ЖК, который планирует построить в Кольцово

Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус

Барнаульская компания будет строить дом на Беловежской

Новосибирцы активно инвестируют в недвижимость в Москве

«Военный городок» пополнился тремя объектами культурного наследия

Технологии

Новости Новосибирска

Лаборатория промышленной робототехники откроется в Новосибирске

Новосибирские ученые разработали технологию защиты проводов от обрыва при обледенении

ROIDMI Eve Plus: избавьтесь от шерсти домашних животных без труда

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

В Новосибирске разрабатывают «умные» электросети для авиации

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении интернет-платформы

МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Агропром

Новости Новосибирской области

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта

Банки увеличили кредитование АПК на 22%

Транспорт

новости Новосибирска

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

Мэрия Новосибирска заключила «автобусный» контракт на 2,5 млрд рублей

Как выросли цены на популярные автомобили?

Новосибирцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка»

Медицина

Новости медицины

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Вакцинация

Количество желающих вакцинироваться растет

Первый шаг навстречу гимназии №3 сделан

Decathlon открывает в Новосибирске первый магазин

В Новосибирской области построят семь полигонов ТКО

Хлебопеки Сибири готовы отказаться от производства бюджетных сортов хлеба, если его цену не повысят на 15%

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска