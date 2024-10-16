Коллективные иски к работодателям и услугам ЖКХ будут принимать через спецпортал

Российские законодатели поддержали идею сенатора Артема Шейкина о создании специального портала для подачи коллективных исков. Профильная комиссия также согласилась с предложением сократить с 20 до 10 человек минимальное количество участников коллективного иска.

При этом, в кабмине указали на необходимость доработки информационных систем, что может повлечь дополнительные расходы федерального бюджета. В связи с этим, автора попросили уточнить финансово-экономическое обоснование.

Портал для подачи исков призван помочь большому количеству пострадавших по одному и тому же делу. К коллективной жалобе в суд смогут присоединиться люди из разных регионов. На сегодняшний день, например, для рассмотрения в суде дела по неоказанию услуг ЖКХ, в иске должно быть не менее 20 человек.

Напомним, возможность создания такой цифровой платформы на государственном уровне рассматривалась еще в октябре прошлого года. Тогда эту идею поддержал Роспотребнадзор. Сам инструмент коллективных исков о защите прав и законных интересов группы потребителей появился в России еще в октябре 2019 года. До этого с такими исками в России могли обратиться только предприниматели в арбитражный суд.

Партнер новосибирской юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Евгений Шумкин считает, что создание такой цифровой платформы будет способствовать повышению правовой культуры граждан.

— Речь, пока, идёт только об идее создания единого информационного портала для подачи таких исков, — уточняет он. — Смысл коллективного иска, обеспечить «зонтичную» защиту непрофессиональной группы граждан. Например, их трудовых прав.

Собеседник редакции добавил, что поданный коллективный иск усиливается дополнительными заявлениями граждан, а портал позволит собрать максимально возможное их количество. Помимо этого, такой документ будет обладать отдельной значимостью для суда, усиливая доводы друг друга.

— Такой информационный портал будет и ресурсы экономить, и бюджет, и время, и деньги, — утверждает эксперт. — К тому же, он облегчит доступ к правосудию для граждан не осведомленных, в должной мере, в правовых вопросах.

При этом, Шумкин отметил, что новый законопроект требует системных законодательных изменений и уточнений источников его финансирования.

Ранее редакция сообщала о том, что после после масштабной коммунальной аварии зимой 2024 года в суд Новосибирска поступил коллективный иск от жителей Левобережья.