Замерзшие жители Новосибирска требуют от СГК 3,6 млн рублей морального ущерба

В Центральный районный суд подан коллективный иск к ООО «Новосибирская теплосетевая компания (ООО «НТСК», входит в «Сибирскую генерирующую компанию») о компенсации морального вреда и штрафа за отсутствие отопления в Ленинском и Кировском районах Новосибирска, сообщил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Бурмистров на своей странице ВКонтакте. Иск подан 9 февраля.

— Инициаторы – я и мой коллега депутат заксобрания Яков Новосёлов. Процессуальный истец – Сибирский правовой центр защиты прав потребителей, Евгений Митрофанов, — уточнил он.

По его словам, новосибирцы обратились в суд из-за несправедливо низких компенсаций, которые не учитывают моральную сторону вопроса и дополнительные затраты жителей.

— В результате чрезвычайной ситуации людям был причинен моральный вред, выразившийся в нравственных и физических страданиях ввиду проживания в неотапливаемых жилых помещениях в зимний период на протяжении длительного времени, — говорится в документе.

Кроме того, заявители указывают на отложенный ущерб для общедомового имущества.

Также новосибирцы напомнили, что Постановлением №354 определены требования к качеству коммунальных услуг, согласно которым должно обеспечиваться бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода.

При этом, допустимая продолжительность перерыва отопления не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 градусов; не более 8 часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 градусов; не более 4 часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 до +10 градусов.

— Считаем, что соразмерной, справедливой и разумной денежной компенсацией морального вреда, причиненного группе потребителей, вследствие предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и с перерывами, превышающую установленную продолжительность будет сумма в 10 000 рублей за каждый день отсутствия отопления, — говорится в иске.

Общая сумма иска составляет 3 млн 620 тысяч рублей.

Отмечается, что жители левобережья смогут присоединиться к требованиям после принятия иска к рассмотрению.

На февральской сессии регионального парламента директор Западно-Сибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Лузанов рассказал, что сроки, за которые выполняются перерасчеты жителям левобережья составляют от 2 до 12 дней. У 873 многоквартирных домов, которые имеют прямые договоры с СГК, перерасчет будет отражен в квитанциях за январь. Для остальных 1402 многоквартирных домов, испытавших проблемы с теплоснабжением, начисления жителям производят УК и ТСЖ. СГК отразит перерасчет в начислениях за январь для этих организаций.

— Мы не снимаем с себя ответственность. Через старших домов, УК сейчас собираем информацию о поврежденном имуществе. После этого на объекты выходят эксперты оценочной компании. На сегодняшний день поданы уже 95 заявок на компенсацию ущерба, 37 из них отработаны, — говорил он. — Кроме того, у нас есть 3 обращения от граждан, получивших ожоги. Они готовы заключить с нами мировое соглашение. Компенсация будет выше, чем по судебной практике.

Игорь Лузанов добавил, что изучается вопрос о возмещении расходов, которые понесли жители при сливе горячего водоснабжения. Что касается юрлиц, то глава филиала СГК предложил направлять информацию о понесенном ущербе в компанию, по каждому заявлению будут работать оценщики.

По его словам, до 2039 года компания направит 33,4 млрд рублей в развитие и модернизацию теплосетей в Новосибирске.

Напомним, с 11 января 2024 года в Новосибирске прошла череда коммунальных аварий. В зону отключения попали 2270 домов и 5000 абонентов. К аварии такого масштаба оказались не готовы большинство управляющих компаний.

Ранее редакция сообщала, что из коммунальных аварий января 2024 года все сделают выводы.