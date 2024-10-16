В Новосибирске руководитель компании оштрафован за задержку зарплаты 160 сотрудникам

Новосибирская транспортная прокуратура проверила АО «Промышленно-железнодорожный транспорт «Луч» и выявила нарушения в сфере оплаты труда.
Зарплата выплачивалась сотрудникам с нарушением законодательно установленных сроков. Однако работодатель не выплатил компенсацию за задержку положенных выплат в соответствии с установленным порядком.
— Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения руководителю предприятия представления об устранении нарушений закона, — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
После рассмотрения нарушения работодателем принял меры, чтобы избежать повторения такой же ситуации в будущем. Более 160 работникам предприятия была выплачена компенсация.
— Кроме того, по инициативе транспортного прокурора ответственное должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, — рассказали в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что более 3 миллионов долга по зарплатам выплатила компания в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — ededchechine
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