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Коллекторы скупили рекордное количество просрочки на торгах

  • 16/07/2025, 12:00
Коллекторы скупили рекордное количество просрочки на торгах
Одна из причин роста — повышение госпошлины за смену правопреемства в судебных процессах

Катализаторы продаж

Высокая ключевая ставка, ужесточение кредитной политики Центробанка, в том числе требований к заемщикам, привели к тому, что для многих граждан дорогие кредиты в банках стали неподъемными. Для решения финансовых проблем люди начали пользоваться микрофинансовыми кредитами. При этом не всем заемщикам удается вернуть деньги в установленные сроки.

По итогам первых пяти месяцев 2025-го коллекторы выкупили рекордный за последние три года объем просроченной задолженности микрофинансовых организаций (МФО) — 38,4 млрд рублей, говорится в аналитическом материале сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect. Это на 19% больше аналогичного периода прошлого года и на 73% — по сравнению с 2023-м.

При этом повышение госпошлины за смену правопреемства в судебных процессах в принципе оказывает ключевое влияние на весь рынок продажи долгов. Это привело к снижению и дисконту многих просуженных портфелей на рынке.

По мнению генерального директора ПКО «Интел Коллект» (ГК Lime Credit Group) Тимофея Полетаева, рост продаж в большей степени связан с восстановлением цены на рынке практически до уровня августа 2024 года — до повышения госпошлины. Кроме того, эксперт указывает на спад емкости выдач.

— Объем продаваемых портфелей значительно снизился: если еще осенью средний портфель был до 300 млн рублей, то сейчас на рынке представлены портфели объемом 150-200 млн рублей. Долги до 10 тысяч рублей вовсе обесценились из-за роста себестоимости просуживания, — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что снижение стоимости просуженных портфелей характерно для всей России, в том числе и для Сибири.

Генеральный директор Debex Марат Брук полагает, что еще одной из причин такого роста является высокая оборачиваемость таких долгов.

— Портфели одних и тех же компаний торгуются каждый месяц, процесс продажи хорошо отлажен. Но стоит отметить, что истинные объемы продаж закрытых сделок оценить крайне тяжело — никто на рынке не видит все предложения от МФО, — подчеркивает эксперт.

Рост продолжится

Опрошенные Infopro54 участники рынка уверены, что объем продаж просроченных долгов в ближайшем времени не только не уменьшится, но и продолжит увеличиваться. Они объясняют это благоприятной ценой для продавцов и высокой конкуренцией за портфели.

— Размер сделок, вероятнее всего, будет расти, поскольку рост цен устойчиво опережает рост доходов. Возможно некоторое замедление в связи с летне-осенним снижением цен на отдельные продовольственные товары и, соответственно, повышением покупательной способности населения, — комментирует Тимофей Полетаев.

В Summit Group («ДоброЗайм») добавляют, что рост числа сделок по продаже долгов МФО не обязательно связан с ростом банкротств физических лиц.

— Кредиторы все реже взыскивают сами. Во многом это прямое последствие регулирования и возникшего на его фоне «экономического дисбаланса бизнеса»: продать долги коллекторам стало просто выгоднее, чем держать у себя на балансе и пытаться взыскать, — констатируют эксперты.

При этом они подчеркивают: несмотря на рост продаж долгов, увеличения просроченной задолженности нет. По данным Банка России, доля просроченной задолженности (NPL90+) планомерно снижается с четвертого квартала 2023 года и по итогу первого квартала 2025-го достигла рекордно низких для отрасли 27%.

— Изменения, произошедшие на рынке ранее (как регуляторные, так и продуктовые), дают основание полагать, что по итогу полугодия мы можем увидеть дальнейшее небольшое снижение показателя, — уверены в компании.

«Омоложение» портфелей займов

Тимофей Полетаев уверен, что микрофинансовые организации будут формировать меньше резервов за счет более тщательной оценки должника и перехода к менее рисковым продуктам. Он считает, что некоторые МФО пересмотрят линейки продуктов, что приведет к перетоку объема выдач в более благонадежный сегмент портфеля.

— По нашим прогнозам, МФО будут взыскивать долги в течение непродолжительного времени самостоятельно. Тот портфель задолженности, который не получится взыскать, будет продаваться коллекторским агентствам с целью восстановления резервов, — комментирует Полетаев.

В Summit Group подчеркнули, что одним из новых трендов на рынке банковской цессии стал рост доли «молодой» просроченной задолженности — со сроком до года. Эксперты уверены, что тенденция к «омоложению» будет усиливаться.

В Summit Group называют несколько причин его формирования:

  1. Высокая концентрация рынка МФО: основной объем всех займов, благодаря автоматизации процессов по принятию решений о продаже, сконцентрирован в нескольких десятках крупнейших компаний.
  2. Многие ПКО работают только в сегменте «лигал» (взыскивают через суд, без досудебного взаимодействия). Для них вдвойне важна оперативность подачи заявлений.
  3. Стоимость долгов, чем меньше дней просрочки, тем она выше. На цену также влияет качество портфеля, средний чек и объем (Основная сумма задолженности и количество дел). Однако срок просрочки — один из акцентных критериев.
  4. Кредиторам в текущих макроэкономических и регуляторных условиях с каждым полугодием (если не кварталом) все более невыгодно держать просроченную задолженность у себя на балансе.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Бизнес Рынки

Регионы: Россия

Теги : рынок микрофинансирования коллекторы займы взыскание


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