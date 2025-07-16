Коллекторы скупили рекордное количество просрочки на торгах

Катализаторы продаж

Высокая ключевая ставка, ужесточение кредитной политики Центробанка, в том числе требований к заемщикам, привели к тому, что для многих граждан дорогие кредиты в банках стали неподъемными. Для решения финансовых проблем люди начали пользоваться микрофинансовыми кредитами. При этом не всем заемщикам удается вернуть деньги в установленные сроки.

По итогам первых пяти месяцев 2025-го коллекторы выкупили рекордный за последние три года объем просроченной задолженности микрофинансовых организаций (МФО) — 38,4 млрд рублей, говорится в аналитическом материале сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect. Это на 19% больше аналогичного периода прошлого года и на 73% — по сравнению с 2023-м.

При этом повышение госпошлины за смену правопреемства в судебных процессах в принципе оказывает ключевое влияние на весь рынок продажи долгов. Это привело к снижению и дисконту многих просуженных портфелей на рынке.

По мнению генерального директора ПКО «Интел Коллект» (ГК Lime Credit Group) Тимофея Полетаева, рост продаж в большей степени связан с восстановлением цены на рынке практически до уровня августа 2024 года — до повышения госпошлины. Кроме того, эксперт указывает на спад емкости выдач.

— Объем продаваемых портфелей значительно снизился: если еще осенью средний портфель был до 300 млн рублей, то сейчас на рынке представлены портфели объемом 150-200 млн рублей. Долги до 10 тысяч рублей вовсе обесценились из-за роста себестоимости просуживания, — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что снижение стоимости просуженных портфелей характерно для всей России, в том числе и для Сибири.

Генеральный директор Debex Марат Брук полагает, что еще одной из причин такого роста является высокая оборачиваемость таких долгов.

— Портфели одних и тех же компаний торгуются каждый месяц, процесс продажи хорошо отлажен. Но стоит отметить, что истинные объемы продаж закрытых сделок оценить крайне тяжело — никто на рынке не видит все предложения от МФО, — подчеркивает эксперт.

Рост продолжится

Опрошенные Infopro54 участники рынка уверены, что объем продаж просроченных долгов в ближайшем времени не только не уменьшится, но и продолжит увеличиваться. Они объясняют это благоприятной ценой для продавцов и высокой конкуренцией за портфели.

— Размер сделок, вероятнее всего, будет расти, поскольку рост цен устойчиво опережает рост доходов. Возможно некоторое замедление в связи с летне-осенним снижением цен на отдельные продовольственные товары и, соответственно, повышением покупательной способности населения, — комментирует Тимофей Полетаев.

В Summit Group («ДоброЗайм») добавляют, что рост числа сделок по продаже долгов МФО не обязательно связан с ростом банкротств физических лиц.

— Кредиторы все реже взыскивают сами. Во многом это прямое последствие регулирования и возникшего на его фоне «экономического дисбаланса бизнеса»: продать долги коллекторам стало просто выгоднее, чем держать у себя на балансе и пытаться взыскать, — констатируют эксперты.

При этом они подчеркивают: несмотря на рост продаж долгов, увеличения просроченной задолженности нет. По данным Банка России, доля просроченной задолженности (NPL90+) планомерно снижается с четвертого квартала 2023 года и по итогу первого квартала 2025-го достигла рекордно низких для отрасли 27%.

— Изменения, произошедшие на рынке ранее (как регуляторные, так и продуктовые), дают основание полагать, что по итогу полугодия мы можем увидеть дальнейшее небольшое снижение показателя, — уверены в компании.

«Омоложение» портфелей займов

Тимофей Полетаев уверен, что микрофинансовые организации будут формировать меньше резервов за счет более тщательной оценки должника и перехода к менее рисковым продуктам. Он считает, что некоторые МФО пересмотрят линейки продуктов, что приведет к перетоку объема выдач в более благонадежный сегмент портфеля.

— По нашим прогнозам, МФО будут взыскивать долги в течение непродолжительного времени самостоятельно. Тот портфель задолженности, который не получится взыскать, будет продаваться коллекторским агентствам с целью восстановления резервов, — комментирует Полетаев.

В Summit Group подчеркнули, что одним из новых трендов на рынке банковской цессии стал рост доли «молодой» просроченной задолженности — со сроком до года. Эксперты уверены, что тенденция к «омоложению» будет усиливаться.

В Summit Group называют несколько причин его формирования: