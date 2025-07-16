За долги по аренде новосибирские предприниматели заплатят торговыми киосками

Владельцы киосков, установившие их без нужных разрешений и договоров, могут лишиться своих торговых точек. Такое решение приняли власти Новосибирска. В ТАСС со ссылкой на данные городской администрации сообщили о намерении мэрии демонтировать 577 нестационарных объектов.

Нелегальные киоски давно стали больной темой, как городских властей, так и самих жителей. Дело в том, что с 2022 года в Новосибирске действует мораторий на снос ларьков и киосков. За это время прогулочные тротуары и даже дворовые территории «обросли» киосками и лавками, предлагающими самые разнообразные товары.

Все это привело к тому, что в дело вмешалась прокуратура, вынесшая представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву, указав на совершенно неэффективные меры борьбы с самовольными нестационарными объектами. В ведомстве подсчитали, что их владельцы в общей сложности задолжали бюджету почти 190 млн рублей. Помимо этого, предприниматели и собственники несогласованных построек не приводят нестационарные объекты в соответствие с требованиями. А администрации районов и органы местного самоуправления не принимают меры для того, чтобы принудить бизнес к выполнению всех этих условий. Настаивает прокуратура и на отмене самого моратория. При этом в мэрии уточнили, что данный запрет не распространяется на торговые объекты, собственники которых не оплачивают аренду земельного участка.

В ответ на представление прокуратуры в мэрии заявили, что рассмотрят возможность отмены моратория, защищающего торговые объекты. Но окончательное решение будет принято только по результатам работы, направленной на приведение нелегальных киосков и торговых точек «в соответствие с требованиями к их внешнему облику».

Ранее редакция сообщала о том, что с начала 2025 года в ходе рейдов с участием прокуратуры в городе уже обнаружено более тысячи самовольных торговых точек. Долг их владельцев перед городским бюджетом составляет почти 190 миллионов рублей.