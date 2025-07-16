ФСБ изъяла в Новосибирской области 32 тонны паленого алкоголя

Сотрудники регионального Управления ФСБ и Межрегионального Управления Росалкогольтабакконтроля по Сибирскому федеральному округу изъяли на территории Новосибирской области почти 32 тонны различного поддельного алкоголя.

Одну из партий обнаружили у жителя Черепаново. У него в гараже обнаружено более 1,5 тыс. л контрафактной водки, коньяка, виски c товарными знаками известных производителей. Там же в канистрах и пластиковых бутылках он хранил 220 литров спиртосодержащей продукции.

Вторая партия суррогатного алкоголя была обнаружена в одном из складских помещений Куйбышева. Более 30 тысяч литров контрафактных пива, пивных напитков и сидра хранились без сопроводительных документов, фиксация в ЕГАИС и маркировки.

Правоохранители проводят мероприятия, которые помогут установить причастных к организации нелегального бизнеса, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Контрафактная продукция передана на спецхранение и в дальнейшем будет уничтожена.

Ранее редакция сообщала, что торговцам палёным алкоголем вынесли приговор в Новосибирской области. Они были признаны виновными, каждому назначили условный срок в три года, а также штраф на общую сумму в 315 тысяч рублей.