Колыванский бизнесмен оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Колыванского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и установила, что на работу в ЗАО «Скала» на должность бухгалтера трудоустроился бывший государственный служащий – сотрудник УФССП России по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— В нарушение статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок на предыдущее место его службы, — уточнили в прокуратуре. — По результатам проверки прокурор возбудил в отношении директора юридического лица административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Рассмотрев материалы, мировой судья привлек должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей (оплачен).

Постановление вступило в законную силу.

— Кроме того, руководителю ЗАО «Скала» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечен специалист отдела кадров, — добавили в прокуратуре.

Фото: pixabay.com, автор- succo