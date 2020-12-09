Новосибирская область рассчитывает выйти на докризисный объем инвестиций к 2023 году

— За 2019 год в Новосибирскую область поступили 248 млрд рублей инвестиций в основной капитал. По итогам 10 месяцев 2020 года — около 160 млрд, — отметил на пресс-конференции в ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

По его наблюдениям, 25% инвестиций идут на проекты в сфере транспорта и логистики. Эта отрасль занимает более трети экономики региона. 11,9% приходятся на обрабатывающие производства, около 10% — на сельское хозяйство.

— Мы надеемся и видим, что большая часть инвесторов приняла решение продолжать свои проекты в Новосибирской области. Небольшой спад, конечно, есть. Он коснется, прежде всего, новых проектов, заявленных недавно, так что прирост, на который мы надеялись, если бы не было ситуации с ковидом, мы можем и не увидеть, — поясняет Решетников.

В Минэкономразвития рассчитывают, что в 2021 году объем инвестиций в экономику области вырастет на 5%, по сравнению с 2020 годом. А к 2023 году региону удастся выйти на уровень докризисного 2019-го и прирастать дальше.

Стратегической в перспективе министр назвал отрасль АПК и сектор обрабатывающих производств. По его словам, реализация инвестпроектов в этих сегментах позволит Новосибирску обогнать соседние регионы.

— По моим оценкам, в перспективе 10-20 лет на первое место выйдет сельское хозяйство. Проекты из отрасли АПК будут давать основной продукт для экспорта и будут приносить основной доход в экономику региона, — уверен Решетников.

Напомним, в 2020 году успешный запуск проекта провела ООО «Сибирская Нива» — животноводческий комплекс стоимостью 2,1 млрд рублей в Черепаново, ПАО «Магнит» — распредцентр (1,8 млрд рублей), Coca-Cola — запуск новой линии (1 млрд рублей), ПФК «Обновление» — непрерывное производство лекарственных настоек (0,7 млрд рублей).

Что касается крупнейших проектов, которые реализуются в регионе в настоящее время, то к ним Решетников отнес «Сибирскую академию молочных наук» холдинга «ЭкоНива» (21 млрд рублей), распредцентр компании Pepsico (13,7 млрд рублей), распредцентр холдинга «Росагромаркет» (8,3 млрд рублей), утиную фабрику «Улыбино» (4,2 млрд рублей), распредцентр маркетплейса «Озон» (1 млрд рублей), инвестпроекты компании «Марс» и новый завод ГК IEK (по 0,8 млрд рублей).

Часть из них стартовала в 2020 году, часть планируется запустить в эксплуатацию в ближайшее время. Например, первую очередь «Росагромаркета».

В Минэкономразвития надеются, что в первой половине 2021 года приступит к реализации проекта компания ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» — транспортно-логистический терминал (1,5 млрд рублей), ООО «Сибирская содовая компания» — создание производства кальцинированной соли (входит в «РАТМ Холдинг», 1,3 млрд рублей), ООО «Трансхимэкспорт» — модернизация Купинского элеватора (1,2 млрд рублей), ГК Ocsial — строительство научно-производственного комплекса (0,7 млрд рублей).

Во втором полугодии ожидается старт проектов ООО «Нестле Россия» — фабрика по производству кормов (10 млрд рублей), так как сейчас решаются вопросы по инфраструктурному обеспечению площадки, и ООО «Нэолайн» — строительство центра обработки данных (4,5 млрд рублей).

В планах на 2021 год — старт крупных инвестроектов ООО НППГА «Луч» — создание производства геофизического оборудования (1 млрд рублей) и ООО «Стандарт Ойл» (входит в ГК «ВПК Ойл») — строительство битумного терминала (1 млрд рублей).

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