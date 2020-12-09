Первый в Сибири отраслевой предпринимательский форум собрал 400 участников

4-5 декабря состоялся первый в Сибири отраслевой предпринимательский форум для инженеров, технарей, программистов и их руководителей, посвященный актуальным мерам поддержки и развитию инновационного бизнеса, сообщили в пресс-службе Академпарка.

В форуме inTech 2020, прошедшем в онлайн формате, приняло участие более 70 представителей малого и среднего бизнеса, 350 разработчиков в сферах информационных технологий, производства и сервиса инженерных и технических систем, электроники и приборостроения, биотехнологий, молодых научных сотрудников и студентов.

Спикерами выступили 30 представителей бизнеса, производства, научного сообщества, стартап-комьюнити, региональных и федеральных институтов развития, в том числе организаций инфраструктуры поддержки Новосибирской области.

В первый день форума участники познакомились с государственными программами финансирования для малого и среднего бизнеса. Кроме того, в этот день прошли финальные защиты конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям. 14 молодых исследователей были рекомендованы к получению финансовой поддержки своих проектов.

Во второй день участники узнали о возможностях выхода на глобальные рынки и получения венчурных инвестиций. Эксперты поделились реальными кейсами привлечения частных инвестиций в хай-тек проекты и рассказали, как избежать типичных ошибок. Также действующие предприниматели и руководители успешных IT-проектов рассказали об автоматизации бизнес-процессов, бережливом производстве, технической поддержке hardware-продуктов и дали простые практические инструменты для цифровизации и продвижения стартапов.

— Чтобы удержаться в тренде, бизнесу необходимо постоянно двигаться вперед: активно развиваться, изучать и внедрять передовые механизмы и новейшие технологии. При этом далеко не все знакомы с действующими инструментами государственной финансовой поддержки, ошибочно считая, что предприниматели предоставлены сами себе. Это далеко не так, и наш форум inTech 2020 только подтвердил это. Мы сделали срез по самым разным направлениям — начиная от мер поддержки в области предпринимательства, промышленности, экспорта и заканчивая поддержкой социальных проектов и идей молодых ученых и студентов, — отметил исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка», представитель Фонда содействия инновациям в Новосибирской области Алексей Логвинский.

Он подчеркнул, что мероприятия такого плана необходимы и должны проводиться на регулярной основе, чтобы актуализировать программы развития и нести их в массы предпринимателей, заинтересованных в развитии своих проектов.

Фото: пресс-служба Академпарка