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Команда НГУ прошла в финал международного соревнования CyBRICS CTF 2019

«SUSlo.PAS» - Факультет информационных технологий - заняла четвертое место в общем рейтинге и третье по России.
  • 29/07/2019, 17:02
Команда НГУ прошла в финал международного соревнования CyBRICS CTF 2019

Университет ИТМО, SPbCTF и альянс университетов стран БРИКС проводят международное соревнование CyBRICS. Отборочный онлайн-тур, где приняли участие 775 команд из разных стран, состоялся 20 июля, сообщили в пресс-службе университета. Отмечается, что в финал соревнований приглашены по 5 лучших команд из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Команда «SUSlo.PAS» Факультета информационных технологий НГУ заняла четвертое место в общем рейтинге и третье по России. В состав команды на отборочном этапе вошли два представителя ФИТ НГУ — выпускники магистратуры Александр Ткачев и Роман Лебедев.

Отборочные соревнования длились 24 часа — всего было 28 заданий в 7 категориях (Web, Reverse, Forensics, Network, CTB, 2×Misc). По словам участников онлайн-тура, формат мероприятия был стандартным, однако система оценки знаний была динамической: чем больше команд решили задание, тем меньше оно в итоге приносит очков.

— Организаторы уже с нами связались, чтобы подтвердить наше участие в финале, и, конечно, мы дали свое согласие. Финал, как это обычно бывает, проводится не в формате Task-based, а в формате Attack/Defence. Поскольку команда разработчиков опытная — и сами участвовали в различных CTF, и набили руку при проведении тренировочных соревнований, — наверняка они подготовят финал хорошо. Мы, конечно, постараемся выиграть, однако этому может немного помешать то, что в командах могут быть аспиранты и даже выпускники, — признался будущий аспирант ФИТ НГУ Александр Ткачев. Согласно правилам, участвовать в отборочных соревнованиях может кто угодно, но в финал попадают только академические команды из стран БРИКС, а сумма лет, прошедших с момента выпуска участников, не должна превышать 5.

Финал пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 28 сентября. Призовой фонд соревнований составит 18 тысяч долларов: победитель получит 10 тысяч, серебряный и бронзовый призеры — 5 и 3 тысячи соответственно. Кроме соревнований в программу мероприятия войдут культурная программа, семинары и мастер-классы.

В университете напомнили, что у представителей ФИТ НГУ уже есть опыт успешного участия и в нестуденческих соревнованиях: в 2017 году они заняли третье место на CTFzone и разделили такой же призовой фонд с другими победителями.

Фото: pixabay.com, автор- Pixies

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