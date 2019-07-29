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Первый негосударственный колледж в регионе получил лицензию на образовательную деятельность

Образовательная деятельность будет вестись по девяти специальностям.
  • 29/07/2019, 16:04
Первый негосударственный колледж в регионе получил лицензию на образовательную деятельность

АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» приказом Министерства образования Новосибирской области от 23 июля 2019 года №281-Л получил первую в регионе лицензию 54Л01 0004556 на обучение по программам среднего профессионального образования для вновь образованного учреждения, сообщили в пресс-службе колледжа.

— Колледж стал первым новым учреждением среднего профессионального образования за всю новейшую историю Новосибирской области, а также первым новым проектом в сфере формального профессионального образования в регионе с 2004 года (когда была открыта Сибирская академия управления и массовых коммуникаций), — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что лицензия дает право колледжу вести образовательную деятельность по 9 специальностям: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); Операционная деятельность в логистике; Коммерция (по отраслям); Финансы; Право и организация социального обеспечения; Реклама; Дизайн (по отраслям); Программирование в компьютерных системах; Информационные системы.

— В основе образовательной модели Новосибирского городского открытого колледжа лежит несколько базовых установок, — отмечает директор колледжа, к.и.н. Сергей Чернышов. — Во-первых, тесное сотрудничество с ведущими новосибирскими и столичными университетами и предприятиями, которые берут на себя часть программы студентов колледжей и гарантируют продолжение обучение по сокращенным программам. Во-вторых, существенная доля курсов, посвященных обучению так называемым «soft-skills» — лидерству, коммуникациям, а также навыкам проектной работы и прочему. В-третьих, одна из самых передовых в городе система дистанционного обучения и интернет-поддержки студентов-очников, что позволяет вести образовательный процесс на новом технологическом уровне.

Фото: предоставлено пресс-службой АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж»

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