На повышение качества водоснабжения в регионе направят более 6,5 млрд рублей

В Новосибирской области до 2024 года будут проведены работы по обеспечению качественным водоснабжением в 14 муниципальных образованиях региона, на эти цели будет направлено более 6,5 млрд рублей – такие показатели предусматривает новая Региональная программа по повышению качества водоснабжения, разработанная в рамках нацпроекта «Экология», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как, основная цель программы – повышение качества питьевой воды для Новосибирской области.

— К 2024 году планируется довести долю населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до уровня не менее 91,8%, долю городского населения – не менее 99%, — отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик. — Общий объем финансирования Региональной программы составляет более 6,5 млрд рублей, в том числе, более 3 млрд рублей из федерального бюджета.

Отмечается, что работы будут проведены в Барабинске, Карасуке, Каргате, Оби, Татарске, Тогучине, Коченево, Краснозерском, Маслянино, Ордынском, Сузуне, Венгерово, Кыштовке, Усть-Тарке. Перечень объектов в муниципальных образованиях сформирован по результатам инвентаризации состояния систем водоснабжения. Кроме того, в 2019 году предусмотрено строительство магистрального водовода до города Оби, проектная документация уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

Елена Макавчик подчеркнула, что привлечение средств из внебюджетных источников является обязательным условием для получения финансовой поддержки из федерального бюджета в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя РФ. Поэтому в программе справочно указаны объекты, работы на которых будут проведены без привлечения средств федерального бюджета, реализуемые в рамках подпрограмм «Чистая вода» и «Безопасность ЖКХ» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство», а также объекты г. Новосибирска, финансируемые из внебюджетных источников. Объем финансирования программы из внебюджетных источников составляет более 3,3 млрд рублей.

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