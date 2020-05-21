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Впервые в России ипотечная ставка упала до 0,7%: где в Новосибирске взять квартиру под такую ипотеку

Помимо минимальной ипотечной ставки, покупателей квартир в новостройке от «ВИРА-Строй» ждут подарки и скидки.
  • 21/05/2020, 18:00
гл

С 23 апреля в силу вступило постановление правительства страны, повлекшее за собой снижение ипотечной ставки и появление новых ипотечных программ с господдержкой. Ипотека упала на 0,5-0,8 пунктов, и сейчас средняя ставка составляет 6,5%. Но новосибирский застройщик «ВИРА-Строй» совместно со Сбербанком подготовили специальные условия, благодаря которым новосибирцы могут оформить ипотеку под 0,7 и 2,1% на квартиру в новостройке. Это прецедент в России. Рассказываем подробно, как получить льготную ипотеку и на какие объекты она действует.

Выгодная ипотека не только для семей с детьми

Ипотека с господдержкой действует на все объекты «ВИРА-Строй», а ставка составляет 6,1%. Но на жилой дом «Ника» и экокомплекс «Свобода» действуют особые условия — у покупателей есть два варианта оформления ипотечного кредита.

Первый подходит для семей с детьми, которые родились после 1 июля 2018 года. Новосибирские семьи могут выбрать наиболее комфортный для себя способ выплачивания кредита:

  • ипотека под 0,7% до момента окончания строительства дома и ввода его в эксплуатацию (это около 2 лет), а затем 4,7%;
  • или 3,3% на весь период кредитования.

Такой низкий процент на период строительства особенно выгоден тем, кто параллельно снимает квартиру и кому тяжело выплачивать ежемесячный платеж. В качестве первоначального взноса можно использовать средства маткапитала.

Второй вариант «Господдержки-2020» подходит для всех новосибирцев. Он предусматривает ипотеку 2,1% до сдачи дома, после — 6,1%. Или 4,7% на весь период кредитования. Это честный процент без подводных камней — в ипотечном договоре нет условий, по которым он бы менялся в большую сторону по прошествии лет.

При покупке квартиры за 3 млн рублей с использованием льготных условий можно сэкономить до 500 000 рублей и сделать ежемесячный платеж более комфортным.

Максимальный срок кредита и первоначальный взнос для обеих программ составляет 20 лет и 20% от стоимости квартиры.

При этом никаких рисков для покупателей нет. Во-первых, компания «ВИРА-Строй» уже давно зарекомендовала себя как надежного застройщика, сдающий дома точно в срок. Во-вторых, строительство домов ведется при проектном финансировании Сбербанка с использованием эскроу-счетов. Это значит, что ваши деньги хранятся на закрытом для застройщика счете в банке, а средства на строительство он получает в кредит напрямую у Сбербанка.

Какие квартиры приобретают новосибирцы по льготным ставкам?

Жилой дом «Ника»

Тем, кто хочет переехать в зеленый микрорайон с большим количеством школ (одна из которых строится через дорогу!), детских садов, спортивных объектов или улучшить жилищные условия на Родниках, стоит присмотреться к жилому дому «Ника» на ул. Немыткина, 9/1. Застройщик позиционирует его как дом с новым уровнем комфорта для жителей микрорайона, и это не пустые слова. 19-этажный одноподъездный дом всего на 190 квартир — все соседи знают друг друга. Кирпичное заполнение стен дома гарантирует отличную тепло- и шумоизоляцию.

В подземном паркинге поместятся 59 машин, а спуститься в него можно на лифте — от самой квартиры: не нужно выходить на улицу в дождь или холод. В «Нике» 190 кладовых, они есть на каждом этаже — жители получат их в подарок и навсегда забудут о проблемах хранения зимних шин, колясок или велосипедов.

Квартиры сдаются под чистовую самоотделку, которую застройщик называет white box: оштукатуренные стены, стяжка пола, проведена разводка электроснабжения, установлены счетчики. Все идеально ровное, сделанное на совесть и готовое к финишному ремонту.

На каждый квадратный метр в «Нике» действует скидка в минус 5000 рублей*: чем большую по площади квартиру вы купите, тем серьезнее размер скидки. Кстати, в доме нет крошечных студий, где невозможно развернуться: однокомнатные квартиры начинаются от 37 кв.м. Планировок много, выбирайте подходящую на сайте.


 Экокомплекс «Свобода»

Льготная ипотека распространяется на строящиеся дома №9 и №11 в экокомплексе «Свобода», который уже успел покорить новосибирцев. Квартал из аккуратных, будто сошедших с европейской открытки четырехэтажек (с лифтами!) уже заселен больше чем наполовину, построены 8 из 13 домов. Жители отмечают его замечательное расположение: лес начинается практически на границе квартала. Сам экокомплекс отличается продуманностью: между домов проложен широкий бульвар для прогулок, много спортивных и детских городков.

Дышится здесь особенно свободно и легко. А ребятишек практически не загонишь домой: они рвутся гулять и общаться со сверстниками, которых много — экокомплекс облюбовали семьи с детьми.

Переехать в новую квартиру можно за один день — квартиры сдаются с отделкой под ключ. Пластиковые стеклопакеты (с панорамным остеклением), межкомнатные двери из экошпона и крепкая входная дверь, которую не нужно заменять, натяжные потолки, в ванной и туалетных комнатах — керамическая плитка Kerama Marazzi. Остается только расставить мебель и цветы.

Кстати, кладовые в этих домах расположены на цокольном этаже и в строящихся домах №9 и 11 будут передаваться жителям при покупке квартиры совершенно бесплатно.

Специалисты ипотечного отдела «ВИРА-Строй» подсчитали, что при покупке однокомнатной квартиры в ЭК «Свобода» (2 661 000 рублей) со льготной ставкой 4,7% вместо 6,1% ваша экономия составит около 400 000 рублей. А ежемесячный платеж сокращается на 2 000 рублей.

Госпрограмма с ипотекой под 2,1% или 4,7% будет действовать до ноября 2020 года, поэтому заняться квартирным вопросом стоит уже сейчас: пока есть хороший выбор свободных квартир и планировок. На все вопросы подробнее ответит отдел продаж СК «ВИРА-Строй».

«VS-Недвижимость», официальный представитель СК «ВИРА-Строй»:

ул. Фрунзе, 63

тел. 8 (383) 235–97–86

режим работы: пн–пт с 9:00 до 18:00

vira-stroy.ru

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*Действует с 1.05.2020 по 31.05.2020. Дополнительная информация в отделе продаж застройщика.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г

C 12.05.2020 по 30.06.2020 г. в рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица, как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев у ООО СЗ «ВИРА-Строй-Девелопмент» и ООО СЗ «ВИРА-Строй-Н», при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых.

Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В случае не предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 8 000 000 ₽ — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 ₽ при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.

Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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