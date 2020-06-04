Комиссия за торговый эквайринг снижена для медицинских учреждений

С 1 июня по 30 сентября 2020 года комиссия за торговый эквайринг для медицинских учреждений составит не более 1%.

Эта мера направлена на поддержку клиентов Банка «Левобережный» (ПАО) на время карантина из-за угрозы распространения короновируса, а также на развитие безналичных каналов оплаты, что особенно важно сегодня для сохранения безопасности и здоровья граждан.

Льготная ставка доступна для следующих категорий организаций: клиники и больницы; службы скорой помощи; медицинские лаборатории; лицензированные врачи и организации занимающиеся общей или специализированной медицинской практикой.

При любых возникающих вопросах, касающихся торгового эквайринга, обращайтесь за консультацией по номеру телефона 3 (383) 600-900 вн.6647.

Оставить заявку на торговый эквайринг можно на сайте банка.

Фото с сайта Банка «Левобережный»