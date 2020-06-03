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Выборы 2020

Лидеров общественного мнения потеснили лидеры политбомонда

«Единая Россия» поменяла приоритеты в «паровозах». Такой же шаг возможен и со стороны КПРФ.
  • 03/06/2020, 21:06
Автор: Евгения Серёгина
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«Ставка на общественников пока не может быть реализована».

По итогам внутирипартийного голосования реготделение «Единой России» определилось с тройкой лидеров списка кандидатов в заксобрание области. По информации отделения партии, ими стали губернатор региона Андрей Травников, председатель заксобрания действующего созыва Андрей Шимкив и депутат Госдумы РФ Александр Карелин. Стоит напомнить, что ранее представители партии заявляли нацеленность в большей степени на «народные массы», лидеров общественного мнения, активистов. Примером этому может служить первая тройка лидеров прошлых выборов, которую возглавили директор НМИЦ им. Мешалкина Александр Караськов (впоследствии оставивший свой пост и сдавший мандат), экс-руководитель общественной организации, работающей с детьми, имеющими особенности в развитии, Татьяна Есипова и директор СибНИИА им. Чаплыгина Владимир Барсук.

 Прежде чем принять такое решение, мы смотрели рейтинг (Кандидатов. — Ред.),  комментирует первый замсекретаря реготделения партии, первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.  Самые узнаваемые представители «Единой России», которые присутствуют в медиа, с мнением которых считаются,  это наши претенденты. Сейчас политическая жизнь и ситуация таковы, что нам необходимо быть обстоятельными в решениях, нельзя ошибаться. Нам нужны лидеры, которые смогли бы показать, насколько обстоятельные люди состоят в рядах «Единой России».

При этом, по словам собеседника редакции, в партии допускают сценарий, когда минимум один из лидеров списка, в частности, Андрей Травников, откажется от мандата после выборов.

 Вероятнее всего, так оно и будет,  говорит Панферов про Травникова.  Ведь в других партиях, когда Зюганов, Жириновский или Миронов идут во главе списка, они также эти мандаты сдают. Такие правила игры существуют, и они для нас приемлемы. Про Шимкива и Карелина, на 95-97% уверен, что мандаты останутся у них на руках.

В то же время, как сообщает Панферов, партия не намерена отказываться от ранее заявленного курса на обновление собственных кандидатских рядов. По его словам, партийный список должен обновиться на 35-40%.

 Мы ориентируемся на более молодых,  говорит политик.  Думаю 35-40%  как раз та цифра, которая и будет характеризовать качественный состав депутатов от «Единой России» на нынешних выборах.

Что касается новых кандидатов от партии, то собеседник издания в качестве плацдармов для новичков называет Дзержинский район Новосибирска, Бердск, Искитим, Барабинский район. В частности, по информации редакции, Искитим и часть Бердска от «Единой России» будет представлять зампредседателя комитета по бюджетной финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко (в настоящее время входит во фракцию КПРФ). Еще за часть Бердска от «Единой России» поборются действующий глава города Евгений Шестернин и действующая депутат регионального парламента Зоя Родина. Партийную принадлежность в пользу «Единой России» сменит и зампредседателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев (в настоящее время работает в составе фракции «Справедливая Россия»).

Более осторожно о возможном появлении в качестве лидера партийного списка первого лица реготделения партии говорят и основные оппоненты единороссов. По словам секретаря обкома КПРФ, вице-спикера горсовета Владимира Карпова, несмотря на то, что партия еще формирует списки кандидатов, а кадровая комиссия обкома проводит собеседования с потенциальными депутатами, вероятность того, что мэр областного центра Анатолий Локоть возглавит список  достаточно высока.

 Уверен, что вероятность высокая,  говорит в комментарии Infopro54 Карпов.  Хотя, уверен, что Анатолий Евгеньевич будет ориентироваться, в первую очередь, на нашу региональную ситуацию и на решение президиума ЦК КПРФ. Но, думаю, по итогам всех этих рассмотрений Анатолий Евгеньевич возглавит список с высокой долей вероятности.

По словам собеседника редакции, реготделение партии уже определилось с кандидатами в ряде районов Новосибирска. При этом в двух районах — Советском и Первомайском ожидается принципиальное обновление состава потенциальных депутатов. В частности, как сообщает источник в КПРФ, в Первомайском районе на выборы пойдут представители фонда «Социальная опора» Андрей Любавский и Павел Горшков, сотрудник районной администрации Алексей Михайлов. В Советском районе дебютируют секретарь райкома Антон Бурмистров, журналист Ерлан Байжанов, композитор Александр Церпята, редактор газеты «Новый Советский» Виктор Стрельников.

Говоря о тенденции парламентских партий делать ставку в руководстве списков не на кандидатов «от сохи», а на крупных региональных политиков, доцент кафедры политических наук и технологий Сибирского института управления РАНХиГС Надежда Пономаренко объясняет это, в первую очередь, сложившимися экономическими условиями. По мнению собеседника редакции, ранее анонсированный разворот «к народу» был бы актуальным для партий в мирное для экономики региона время. Сейчас же после изменений, внесенных ситуацией с пандемией, потенциальный избиратель, наоборот, в большей степени ориентируется на политических, нежели общественных лидеров.

 Ситуация серьезно изменилась,  говорит эксперт.  Эпидемиологическая обстановка является важной новостной повесткой, но более важны ее последствия. Уже готовясь противостоять этим угрозам, «Единая Россия» делает ставку на людей, которые обладают очень мощными управленческими ресурсами, реальными рычагами власти. Возможно, в политику будут возвращаться лидеры, которые из нее были выдавлены по каким-то причинам. Ставка на общественников пока не может быть реализована. Одно дело  стабильные условия, другое дело  управление в кризис. На первый план здесь уже выступает не просто лидер общественного мнения, а лидер, способный справиться с ситуацией.

Аналогично собеседник издания комментирует и возможное назначение Анатолия Локтя лидером областного списка коммунистов, не исключая, что и Локоть и Травников впоследствии откажутся от полученных мандатов.

 Скорее всего, так и будет,  говорит политолог.  У Травникова абсолютно конкретная задача. Ему нужно быть руководителем региона. В первую очередь, это назначенный варяг. И он будет соблюдать обязательства перед федеральным центром. О какой-то самостоятельной деятельности говорить не придется. У Локтя  то же самое. Они сохранят существующий консенсус. Локоть — на уровне города, Травников  на уровне региона. Здесь еще важный момент. Когда ситуация стабильна, есть идеологические противостояния. Но мы сталкиваемся с вопросами хозяйственного плана, их необходимо будет решать. И политический лидер в регионе  это человек, который нос к носу сталкивается со своим избирателем, и ему предстоит отвечать перед избирателем. Скорее всего, политическим силам придется приходить к консенсусу.

Что касается кандидатов от непарламентских политических сил, то они, по мнению политолога, оказались хоть и в более сложной, но тем не менее не в совсем безнадежной ситуации, дающей и некоторые возможные преимущества.

 У них шансы как раз высокие,  считает Пономаренко.  С одной стороны, очевидно недовольство населения действующей политикой. Люди устали от вынужденной самоизоляции. С другой стороны, к осени мы столкнемся с серьезными последствиями. Закроется огромное количество предпринимателей, обеспечивающих бюджет налогами. Доходы граждан очень серьезно пострадали.  Конечно, будут призывы сохранить доходы, но это практически невозможно сделать в нынешних условиях. Если предприниматель обанкротился, то как он выплатит сотрудникам зарплаты? К осени мы увидим реальные результаты ухудшения ситуации. И здесь есть определенные лазейки возможностей для оппозиции. Они могут предложить альтернативную повестку дня. Однако не всегда в Сибири оппозиция воспринимается как люди, способные эффективно управлять.

Напомним, что выборы заксобрания Новосибирской области и депутатов горсовета Новосибирска должны состояться в сентябре 2020 года.

Фото пресс-службы ЕР

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

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